السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

يريفان تطلب من الاتحاد الأوروبي المساعدة في استقبال اللاجئين من كاراباخ

اللاجئين
اللاجئين

أعلن مكتب رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، اليوم السبت، إن أرمينيا طلبت المساعدة من الاتحاد الأوروبي في التعامل مع اللاجئين القادمين من منطقة ناغورني كاراباخ منذ أن شنت أذربيجان العملية العسكرية في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال مكتب ميلوني في بيان: "إن أرمينيا طلبت من الاتحاد الأوروبي توفير ملاجئ مؤقتة وإمدادات طبية"، مضيفًا أن روما تعمل على تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وفي وقت سابق من السبت، أعلنت محكمة العدل الدولية عن أنها تلقت طلبا من أرمينيا باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية سكان منطقة ناغورني كاراباخ، مع استمرار نزوح الأرمن منها إثر العملية العسكرية لأذربيجان.

وقالت المحكمة في بيان: إن يريفان طلبت منها أن تحض باكو على "الامتناع عن الحؤول دون عودة آمنة وسريعة لمن نزحوا إلى منازلهم خلال الهجوم العسكري الأخير مع السماح لمن يرغبون بمغادرة كاراباخ من دون معوقات".

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عاجل.. أرمينيا تطلب تدخل محكمة العدل الدولية لحماية سكان كاراباخ

كذلك، طلبت أرمينيا من المحكمة أن تطالب أذربيجان بالامتناع عن أي عمل يهدف في شكل مباشر أو غير مباشر إلى إفراغ كاراباخ من الأفراد ذوي الأصول الاتني الأرمني والذين لا يزالون في الإقليم.

 

أكثر من 100 ألف شخص انتقلوا من كاراباخ إلى أرمينيا 

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت المتحدثة باسم مجلس الوزراء الأرميني، نازلي باغداساريان، أن أكثر من 100 ألف شخص من سكان كاراباخ، انتقلوا إلى أرمينيا، منذ تاريخ 24 سبتمبر الجاري حتى اليوم.

وقالت باغداساريان، في مؤتمر صحفي: "حتى الآن، وصل 100417 شخصًا من كاراباخ إلى أرمينيا بواسطة 21043 مركبة".

وأضافت: "أنه تم بالفعل تسجيل 81 ألفا و139 شخصا، وخصصت الحكومة مساكن مؤقتة لـ 32 ألفا و200 نازح".

وبحسب السلطات الأرمينية، كان يعيش في المنطقة نحو 120 ألف شخص، قبل تفاقم الأوضاع مؤخرا.

أرمينيا ​الاتحاد الأوروبي​ إقليم ناغورنى كاراباخ النازحين الأرمن طلب مساعدة أذربيجان

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