عاجل.. أرمينيا تطلب تدخل محكمة العدل الدولية لحماية سكان كاراباخ

أعلنت محكمة العدل الدولية أنها تلقت طلبا من أرمينيا باتخاذ اجراءات عاجلة لحماية سكان منطقة ناغورني كاراباخ، مع استمرار نزوح الأرمن منها إثر العملية العسكرية لأذربيجان.

وقالت المحكمة في بيان إن يريفان طلبت منها أن تحض باكو على "الامتناع عن الحؤول دون عودة آمنة وسريعة لمن نزحوا إلى منازلهم خلال الهجوم العسكري الأخير مع السماح لمن يرغبون بمغادرة كاراباخ من دون معوقات".

كذلك، طلبت أرمينيا من المحكمة أن تطالب اذربيجان "بالامتناع عن أي عمل يهدف في شكل مباشر أو غير مباشر إلى إفراغ كاراباخ من الأفراد ذوي الأصول الاتني الأرمني والذين لا يزالون" في الإقليم.

سحب جميع العسكريين وعناصر الشرطة

ومن المطالب أيضا أن تأمر المحكمة أذربيجان بسحب جميع العسكريين وعناصر الشرطة من كل المؤسسات المدنية التي تم احتلالها في كاراباخ منذ هجومها العسكري، وأن تضمن وصول الأمم المتحدة والمساعدة الإنسانية (إلى الإقليم) مع "تسهيل العودة التامة للخدمات العامة، وخصوصا التزود بالغاز والكهرباء".

إلى ذلك استمر نزوح الأرمن الجماعي من جيب ناغورني كاراباخ الجمعة، غداة الإعلان عن حلّ الجمهورية الانفصالية المعلنة من جانب واحد، وعلى الرغم من دعوات أذربيجان إياهم الى البقاء.

وأعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن بعثة لتقييم الحاجات الإنسانية ستصل الى المنطقة في نهاية هذا الأسبوع، هي الأولى من نوعها منذ نحو ثلاثة عقود.



يذكر أنه سبق ان لجأت الجمهوريتان السوفياتيتان السابقتان الى محكمة العدل الدولية في 2021، وقد حضتهما في ديسمبر من العام المذكور على وضع حد للكراهية العرقية وتجنب تصعيد خلافهما.

وفي فبراير 2023، أمرت المحكمة اذربيجان بضمان العبور عبر ممر لاتشين، الطريق الوحيد الذي يربط بين أرمينيا وكاراباخ.