السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. أرمينيا تطلب تدخل محكمة العدل الدولية لحماية سكان كاراباخ

أرمينيا وأذربيجان
أرمينيا وأذربيجان

أعلنت محكمة العدل الدولية أنها تلقت طلبا من أرمينيا باتخاذ اجراءات عاجلة لحماية سكان منطقة ناغورني كاراباخ، مع استمرار نزوح الأرمن منها إثر العملية العسكرية لأذربيجان.

 

وقالت المحكمة في بيان إن يريفان طلبت منها أن تحض باكو على "الامتناع عن الحؤول دون عودة آمنة وسريعة لمن نزحوا إلى منازلهم خلال الهجوم العسكري الأخير مع السماح لمن يرغبون بمغادرة كاراباخ من دون معوقات".

 

كذلك، طلبت أرمينيا من المحكمة أن تطالب اذربيجان "بالامتناع عن أي عمل يهدف في شكل مباشر أو غير مباشر إلى إفراغ كاراباخ من الأفراد ذوي الأصول الاتني الأرمني والذين لا يزالون" في الإقليم.

 

سحب جميع العسكريين وعناصر الشرطة
ومن المطالب أيضا أن تأمر المحكمة أذربيجان بسحب جميع العسكريين وعناصر الشرطة من كل المؤسسات المدنية التي تم احتلالها في كاراباخ منذ هجومها العسكري، وأن تضمن وصول الأمم المتحدة والمساعدة الإنسانية (إلى الإقليم) مع "تسهيل العودة التامة للخدمات العامة، وخصوصا التزود بالغاز والكهرباء".

 

إلى ذلك استمر نزوح الأرمن الجماعي من جيب ناغورني كاراباخ الجمعة، غداة الإعلان عن حلّ الجمهورية الانفصالية المعلنة من جانب واحد، وعلى الرغم من دعوات أذربيجان إياهم الى البقاء.

 

وأعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن بعثة لتقييم الحاجات الإنسانية ستصل الى المنطقة في نهاية هذا الأسبوع، هي الأولى من نوعها منذ نحو ثلاثة عقود.


يذكر أنه سبق ان لجأت الجمهوريتان السوفياتيتان السابقتان الى محكمة العدل الدولية في 2021، وقد حضتهما في ديسمبر من العام المذكور على وضع حد للكراهية العرقية وتجنب تصعيد خلافهما.

 

وفي فبراير 2023، أمرت المحكمة اذربيجان بضمان العبور عبر ممر لاتشين، الطريق الوحيد الذي يربط بين أرمينيا وكاراباخ.

محكمة العدل الدولية العدل الدولية أذربيجان باكو المحكمة

الأكثر قراءة

ردًا على المشككين بـ"الوطنية للانتخابات".. الباز: "حجة البليد مسح التختة"

التعليم: الصفحات المتداولة عن سميحة أيوب مغلوطة ولا علاقة لها بكتاب الوزارة

حازم عمر يكشف عن أول قرار له إذا أصبح رئيسًا للجمهورية

عاجل.. بوركينا فاسو: تأجيل الانتخابات حتى "يصبح البلد آمنا للتصويت"

الفنان يوسف منصور: وصلت لـ32 كيلو بسبب السرطان

عاجل.. صن داونز يدرس الانسحاب من الدوري الأفريقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة