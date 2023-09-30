السقوط السريع لجيب ناغورنو كاراباخ يذهل العالم

أذهل السقوط السريع لجيب ناغورنو كاراباخ ذي الأغلبية الأرمنية في أيدي القوات الأذربيجانية ونزوح الكثير من سكانه الجالية الأرمنية الكبيرة في جميع أنحاء العالم.

وبعد أن أصيبوا بصدمة من الإبادة الجماعية المعترف بها على نطاق واسع قبل قرن من الزمان، فإنهم يخشون محو ما يعتبرونه جزءًا مركزيًا ومحبوبًا من وطنهم التاريخي.

أعلنت الحكومة الانفصالية العرقية الأرمنية في ناجورنو كاراباخ يوم الخميس أنها ستحل وأن الجمهورية غير المعترف بها سوف تختفي من الوجود بحلول نهاية العام - وهو ما يبدو بمثابة ناقوس الموت لاستقلالها الفعلي الذي دام 30 عامًا، وفق استوشيد برس.

وتعهدت أذربيجان، التي هزمت القوات الأرمنية في المنطقة في هجوم خاطف الأسبوع الماضي، باحترام حقوق المجتمع الأرمني في الإقليم.

وفر عشرات الآلاف من الأشخاص - أكثر من 80% من سكان المنطقة - إلى أرمينيا بحلول صباح الجمعة، وما زال التدفق مستمرًا، وفقًا لمسؤولين أرمن.

ويخشى الكثيرون في أرمينيا والمغتربين من اختفاء مجتمع دام قرونًا في المنطقة التي يطلقون عليها اسم آرتساخ.

ووصف رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان ما حدث بأنه “عمل مباشر من أعمال التطهير العرقي”.

ورفضت وزارة الخارجية الأذربيجانية بشدة هذا الاتهام، قائلة إن المغادرة "قرار شخصي وفردي ولا علاقة لها بالترحيل القسري".

اتهام أوروبي لأذربيجان

كما يتهم الأرمن في الخارج الدول الأوروبية وروسيا والولايات المتحدة - وحكومة أرمينيا نفسها - بالفشل في حماية السكان خلال أشهر من الحصار الذي فرضه الجيش الأذربيجاني على الإقليم والهجوم السريع الأسبوع الماضي الذي هزم القوات الانفصالية.

يقول الأرمن إن الخسارة تمثل ضربة تاريخية. خارج دولة أرمينيا الحديثة نفسها، كانت الأرض الجبلية واحدة من الأجزاء الوحيدة الباقية من قلب المنطقة التي امتدت منذ قرون عبر ما يعرف الآن بشرق تركيا، إلى منطقة القوقاز وغرب إيران.