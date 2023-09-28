حكومة أرمينيا: 65036 شخصًا عبروا الحدود إلى يريفان من كاراباخ

أعلنت الحكومة الأرمينية، عن أن 65036 شخصًا عبروا الحدود إلى يريفان من إقليم كاراباخ، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها اليوم الخميس.

وكانت أرمينيا، قد أعلنت عن وصول أكثر من 53 ألف لاجئ من ناجورنو كاراباخ إلى أراضيها، الأربعاء، عقب العملية العسكرية التي أدت إلى مقتل أكثر من 400 شخص من الطرفين.

100 شخص في عداد المفقودين

فيما لا يزال أكثر من 100 آخرين في عداد المفقودين جراء انفجار مستودع للوقود في جيب ناجورنو كاراباخ، مساء الإثنين، في خضم النزوح الجماعي، ما أدى إلى مقتل 68 شخصًا على الأقل وإصابة 290 آخرين.

وكانت أذربيجان قد فتحت، الأحد، الطريق الوحيد الذي يربط ناجورنو كاراباخ بأرمينيا، بعد أربعة أيام من استسلام الانفصاليين والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وضع المنطقة التي تضم نحو 120 ألف نسمة غالبيتهم من الأرمن، تحت سيطرة باكو.

وتعهّدت أذربيجان بالسماح للانفصاليين الذين يسلّمون أسلحتهم بالذهاب إلى أرمينيا، لكنها أوقفت رجل الأعمال روبن فاردانيان الذي قاد الحكومة الانفصالية في الإقليم من نوفمبر 2022 إلى فبراير 2023، أثناء محاولته الوصول إلى أرمينيا الأربعاء.