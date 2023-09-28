أكاديمى بمؤسسة الأبحاث الأرمينية: الغرب لم يستطع ردع العمليات العدائية لأذربيجان ضد أرمينيا

قال الدكتور سيرجي ملكونيان، أكاديمي بمؤسسة الأبحاث الأرمينية، إنه لسوء الحظ لم ينته صراع أذربيجان وكاراباخ حتى الآن، لافتًا إلى أن أذربيجان أنهت الصراع في كاراباخ من وجهة نظرها، لكن هناك الكثير من التوترات في الوقت الجاري.

وأضاف سيرجي ملكونيان خلال مداخلة ببرنامج "هذا المساء" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو زيد عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك أكثر من 42 ألف من الأرمان في منطقة كاراباخ ينزحون إلى أرمينيا، معقبًا: "نحن في انتظار أكثر من بالإضافة إلى هذا العدد، والصراع لم ينته في حقيقة الأمر".

أهداف أذربيجان

وأوضح أن الهدف التالي لأذربيجان هو عبارة عن عدد من الأهداف الأخرى، حيث يوجد هناك الكثير من التخطيط، وتخطيط لاحتلال الجزء الجنوبي من المنطقة للوصول مباشرة إلى المنطقة بين الأذرية التركية، بالإضافة إلى ذلك فإن هذا هو الهدف التالي لهم، ولم ولن ينتهوا مستقبلًا عن هذا الصراع لأنهم يحاولون الوصول إلى ممر أزوندو باستخدام القوى لاحتلاله والسيطرة عليه بنهاية العام، مؤكدًا أن الغرب لم يستطع ردع العمليات العدائية لأذربيجان ضد أرمينيا.