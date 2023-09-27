تفاصيل اعتقال وزير الدولة السابق لناجورنو كاراباخ في أذربيجان

اعتقلت أذربيجان زعيما سابقا لحكومة ناجورنو كاراباخ الانفصالية، في أول اعتقال رفيع المستوى لها منذ شن هجوم خاطف الأسبوع الماضي .

وقالت اذربيجان وفق صحيفة الجارديان، إنه سيؤدي إلى “إعادة دمج” الإقليم في أذربيجان.

وتم اعتقال روبن فاردانيان، رجل الأعمال الثري الذي شغل منصب وزير الدولة في جمهورية ناغورنو كاراباخ، أثناء محاولته عبور الحدود إلى أرمينيا الأربعاء، كواحد من أكثر من 50 ألف أرمني فروا من المنطقة لتجنب التسلل إلى أرمينيا.

وحقق فاردانيان ثروته من الأعمال المصرفية الاستثمارية في روسيا قبل أن ينتقل إلى جمهورية ناغورنو كاراباخ المعلنة من جانب واحد في عام 2022، حيث تم تعيينه وزيرا للدولة.

وتمت إقالته في فبراير 2023، لكنه ظل شخصية بارزة في المنطقة التي يطلق عليها الكثير من الأرمن آرتساخ.

هدفاً للقوات الاذربيجانية

والأسبوع الماضي قبل اعتقاله، قال إنه كان يعلم أنه سيكون هدفاً للقوات الأذربيجانية عندما بدأت الحرب الأسبوع الماضي.

قال: "إنها الحياة" "إذا كنت على استعداد للموت من أجل بلدك، فلا بأس. إنه أمر سيء ولكن يجب أن تكون مستعدًا له إذا كنت تفعل شيئًا مهمًا... يمكن أن تكون نهاية القصة سيئة للغاية. وكنت مستعدًا لذلك في اليوم الأول، كنت أعرف ذلك.

ومع تحرك القوات الأذربيجانية إلى القرى والبلدات، تم إجلاء أكثر من 40% من سكان كاراباخ خلال ما يزيد قليلاً عن 72 ساعة.

ودخلت القوات الأذربيجانية بلدة مارتاكيرت، وهي أول مستوطنة كبيرة يتم احتلالها منذ بدء الهجوم. ويبدو أن معظم السكان فروا قبل وصول القوات التي صورت نفسها أمام إدارة الحكومة المحلية وأعلنت: “قره باغ هي أذربيجان!”

وكان فاردانيان قد اتهم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بشن حملة “تطهير عرقي” ضد الأرمن في ناغورنو كاراباخ ودعا إلى فرض عقوبات على أذربيجان.

وأكدت زوجته فيرونيكا زونابند اعتقاله في بيان. "اعتقلت السلطات الأذربيجانية زوجي، روبن فاردانيان، المحسن ورجل الأعمال ووزير دولة آرتساخ السابق، واحتجزته على الحدود أثناء محاولته المغادرة هذا الصباح، مع آلاف الأرمن الفارين من الاحتلال الأذربيجاني".

“لقد وقف روبن إلى جانب شعب آرساخ خلال الحصار الذي دام 10 أشهر وعانى معهم في النضال من أجل البقاء. أطلب صلواتكم ودعمكم لضمان إطلاق سراح زوجي بالسلامة”.

وأظهرت صورة نشرتها الحكومة الأذربيجانية فاردانيان قيد الاعتقال محاطًا بضابطين أذربيجانيين يرتديان ملابس مموهة في أحد المطارات.

وقالت أذربيجان إن فاردانيان دخل بشكل غير قانوني أراضيها، المعترف بها دوليا بأنها تشمل ناجورنو قره باغ، وتم نقله إلى باكو، وكانت الحكومة الأذربيجانية قد قالت في وقت سابق إنها تعتزم اعتقال فاردانيان، على الرغم من عدم الإعلان عن التهم الموجهة إليه يوم الأربعاء.

وقالت زونابند إنها علمت باعتقال زوجها من خلال تقارير وسائل الإعلام ووصفت الصور بأنها "مروعة للغاية".

وأضافت: "لقد ترك رسالة مساء أمس ليقول فيها إنه بخير لكنني لا أعرف خططه بالضبط". "منذ 19 سبتمبر كان يتصل ليقول إنه على قيد الحياة".

وكثيراً ما تقوم القوات الأذربيجانية بتصوير واستجواب الرجال الذين يعبرون الحدود من كاراباخ إلى أرمينيا، على الرغم من أن اعتقال فاردانيان كان أول اعتقال معروف منذ بدء نزوح اللاجئين إلى أرمينيا الأسبوع الماضي.