كشفت تقارير بريطانية، عن فرار أكثر من ثلث سكان إقليم "ناغورني قره باغ" إلى أرمينيا منذ أن شنت أذربيجان هجوما على المنطقة الانفصالية الأسبوع الماضي، وفقا لحكومة أرمينيا.

فيما سارع نحو 42500 شخص - أي حوالي 35% من سكان المنطقة - إلى الفرار بمجرد أن رفعت أذربيجان الحصار الذي دام عشرة أشهر على الطريق الوحيد في المنطقة إلى أرمينيا، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وأفاد التقرير المنشور على الصحيفة البريطانية، بأن هذا الحصار قد تسبب في نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود، وفي حين تعهدت أذربيجان باحترام حقوق الأرمن، إلا أن العديد من السكان يخشون الانتقام .

ارتفاع أعداد القتلى في قره باغ

وقال مكتب أمين المظالم في ناجورنو قره باغ إن هذه الأرقام المحدثة جاءت في الوقت الذي ارتفع فيه عدد القتلى جراء انفجار في مستودع للوقود في ناجورنو كاراباخ إلى 68، مع فقدان 105 أشخاص آخرين وإصابة ما يقرب من 300.

وقع الانفجار بينما كان الناس يصطفون لملء سياراتهم بالوقود داخل أحد المحطات، الواقعة بالعاصمة، في وقت متأخر من يوم الاثنين. ولا يزال سبب الانفجار غير واضح، لكن ديفيد بابايان مساعد رئيس ناجورنو قره باغ، قال إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه نتج عن الإهمال، مضيفًا أنه من غير المرجح أن يكون هناك عمل تخريبي.

125 جثة تصل إلى أرمينيا

وقالت السلطات الأرمينية أيضًا إنها أحضرت 125 جثة إلى أرمينيا من ناغورنو قره باغ للتعرف عليها.

وأوضحت وزارة الصحة الأرمينية، أن جميع القتلى قتلوا في القتال الأسبوع الماضي.

وقال مساعد الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف على موقع X، تويتر سابقًا، إن المستشفيات في أذربيجان جاهزة لعلاج الضحايا، لكنه لم يذكر ما إذا كان قد تم نقل أي منهم إلى هناك.

وقالت أذربيجان أيضًا يوم الثلاثاء إنه تم إرسال 30 طنًا متريًا من البنزين و 34 طنًا متريًا من وقود الديزل إلى المنطقة.

فيما حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على الامتناع عن المزيد من الأعمال العدائية في المنطقة وتقديم الضمانات لسكانها والسماح بوصول بعثة مراقبين دولية.