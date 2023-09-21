الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض يحذر من وضع إنسانى يزداد سوءًا فى قره باغ

قره باغ
قره باغ

أعرب البيت الأبيض، عن قلقه حيال الوضع الإنساني في ناغورني قره باغ، بعد أن أعلنت أذربيجان انتصارها على المقاتلين الأرمينيين في المنطقة الانفصالية.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي للصحفيين: "من الواضح أننا لا نزال نراقب عن كثب الوضع الإنساني المتدهور داخل ناغورني قره باغ".

وأضاف كيربي أن الوضع "تفاقم بسبب الأعمال العدائية التي ارتكبتها أذربيجان" في قره باغ، حيث توجد الآن مخاوف من أزمة لاجئين، لكن التقارير عن وقف إطلاق النار "إيجابية".

وأعلن الانفصاليون الأرمن في ناغورني قره باغ، أمس، إجلاء أكثر من سبعة آلاف شخص من 16 قرية في المنطقة الجبلية، بعد بدء الهجوم الأذربيجاني.

ووافق الانفصاليون في ناغورني قرة باغ على شروط وقف لإطلاق النار اقترحته قوات حفظ السلام الروسية بعد تعرضهم لسلسلة انتكاسات في أرض المعركة على يد جيش أذربيجان.

وتنص الشروط على إلقاء الانفصاليين الأرمن لأسلحتهم والتخلي عن المواقع القتالية والمواقع العسكرية ونزع سلاحهم بالكامل، وسيجري تسليم جميع الأسلحة والمعدات الثقيلة إلى جيش أذربيجان.

البيت الأبيض ناغورني قره باغ الأرمينيين جون كيربى الأميريكي

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