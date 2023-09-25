الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. اجتماع روسى تركى بشأن صفقة الحبوب وإقليم كاراباخ وسوريا

الحبوب الأوكرانية
الحبوب الأوكرانية

التقى نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين مع نظيره التركي بوراك أكجابار، على هامش الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الوضع حول صفقة الحبوب وإقليم ناجورنو كاراباخ وسوريا.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الروسية، فإن الجانبين ناقشا بالتفصيل الوضع المتعلق باتفاقيات اسطنبول في 22 يوليو 2022 بعد إنهاء مبادرة حبوب البحر الأسود.

وأضاف البيان، أنه تم التركيز أيضا خلال الاجتماع على تطورات عملية السلام ناجورنو كاراباخ والوضع الحالي في سوريا".

وأشارت البعثة الروسية في الأمم المتحدة في بيانها، أن الجانبين أكدا على أهمية "ضمان الأمن الغذائي العالمي ودعم الدول الأكثر فقرا، واتفقا على عدم وجود بدائل للطرق السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات الإقليمية".

وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين الامم المتحدة سوريا ناجورنو كاراباخ

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