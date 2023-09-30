تستمر عمليات البحث في محرك جوجل من قبل عملاء شركات الغاز المختلفة التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عن رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أكتوبر 2023، وسط تحذيرات من مضاعفة وتراكم قيمة الفاتورة حال عدم تسجيل القراءة.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أكتوبر 2023

وتتيح شركات الغاز، إمكانية تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي كل شهر، في الفترة من يوم 1 وحتى 20 من الشهر ذاته، أما فيما يخص إمكانية الاستعلام عن الفاتورة فتتيح الشركات تلك الإمكانية والسداد طوال الشهر.

ويستطيع العملاء البدء في تسجيل قراءة عداد الغاز لشركة "بتروتريد" بداية من غدًا الأحد الموافق 1 أكتوبر وحتي يوم 20 أكتوبر وذلك من خلال الرابط التالي (من هنا).

الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي:

ويمكن للعملاء الاستعلام عن فواتير الغاز المنزلي وذلك من خلال الهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر الشخصي، بالدخول على الرابط الخاص بموقع شركة الغاز بتروتريد (من هنا)، واختيار الاستعلام عن الفاتورة، وإدخال البيانات المطلوبة.

وتتضمن البيانات المطلوب إدخالها من قبل رقم المشترك:

“فرعي، وشقة، وعمارة، وبلوك، وقطاع، ويومية، ومنطقة، ومحافظة”.

وبعد ادخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح يتم الضغط على عرض الفواتير، لتظهر بعدها قيمة الفواتير.

طرق سداد فاتورة الغاز المنزلي لشركة بتروتريد

الدفع من خلال الموقع الإلكتروني للشركة باستخدام بطاقة الائتمان.

الدفع من خلال المحافظ الإلكترونية، ومنها الفون كاش من البنك الأهلي، ومحفظة BM من بنك مصر.

الدفع من خلال موقع ماي فوري، وجوميا.

الدفع عبر شركات التحصيل الإلكتروني POS، المنتشرة في جميع المناطق والمحلات التجارية والأكشاك في الشوارع.

الدفع عبر مكاتب البريد في مواعيد العمل الرسمية.

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وفي ذات السياق، وفرت شركة “بتروتريد”، خدمة جديدة لشحن عدادات الغاز الطبيعي مسبقة الدفع عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، لتضاف إلى وسائل وطرق الشحن الأخرى كتطبيق “بتروشحن” و"منافذ فوري" ونقاط شحن الشركة المنتشرة في أنحاء الجمهورية.