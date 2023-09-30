السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أكتوبر 2023

عداد الغاز المنزلي
عداد الغاز المنزلي

تستمر عمليات البحث في محرك جوجل من قبل عملاء شركات الغاز المختلفة التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عن رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أكتوبر 2023، وسط تحذيرات من مضاعفة وتراكم قيمة الفاتورة حال عدم تسجيل القراءة.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أكتوبر 2023

وتتيح شركات الغاز، إمكانية تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي كل شهر، في الفترة من يوم 1 وحتى 20 من الشهر ذاته، أما فيما يخص إمكانية الاستعلام عن الفاتورة فتتيح الشركات تلك الإمكانية والسداد طوال الشهر.

ويستطيع العملاء البدء في تسجيل قراءة عداد الغاز لشركة "بتروتريد" بداية من غدًا الأحد الموافق 1 أكتوبر وحتي يوم 20 أكتوبر وذلك من خلال الرابط التالي (من هنا).

الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي:

ويمكن للعملاء الاستعلام عن فواتير الغاز المنزلي وذلك من خلال الهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر الشخصي، بالدخول على الرابط الخاص بموقع شركة الغاز بتروتريد (من هنا)، واختيار الاستعلام عن الفاتورة، وإدخال البيانات المطلوبة.

وتتضمن البيانات المطلوب إدخالها من قبل رقم المشترك:

“فرعي، وشقة، وعمارة، وبلوك، وقطاع، ويومية، ومنطقة، ومحافظة”.

وبعد ادخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح يتم الضغط على عرض الفواتير، لتظهر بعدها قيمة الفواتير.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أكتوبر 2023

حكاية وطن.. دور الدولة المصرية في استيراد الغاز في الشرق الأوسط

طرق سداد فاتورة الغاز المنزلي لشركة بتروتريد

  • الدفع من خلال الموقع الإلكتروني للشركة باستخدام بطاقة الائتمان.
  • الدفع من خلال المحافظ الإلكترونية، ومنها الفون كاش من البنك الأهلي، ومحفظة BM من بنك مصر.
  • الدفع من خلال موقع ماي فوري، وجوميا.
  • الدفع عبر شركات التحصيل الإلكتروني POS، المنتشرة في جميع المناطق والمحلات التجارية والأكشاك في الشوارع.
  • الدفع عبر مكاتب البريد في مواعيد العمل الرسمية.

قد يهمك أيضًا |

وفي ذات السياق، وفرت شركة “بتروتريد”، خدمة جديدة لشحن عدادات الغاز الطبيعي مسبقة الدفع عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، لتضاف إلى وسائل وطرق الشحن الأخرى كتطبيق “بتروشحن” و"منافذ فوري" ونقاط شحن الشركة المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

الغاز تسجيل قراءة عداد الغاز الغاز المنزلي عداد الغاز المنزلى قراءة عداد الغاز المنزلي شركات الغاز بتروتريد

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: "إحنا كدولة ومواطنين ورجال أعمال نقدر ننهى الأزمة الحالية"

"كلام الرئيس وصل لقلوبنا".. توافد المواطنين على مقرات الشهر العقارى ببورسعيد

الجزيرى ومنسى يقودان هجوم الزمالك أمام أرتا سولار بالكونفيدرالية

تبدأ الدراسة غدًا.. مدير مدرسة حكومية يبتكر طريقة للقضاء على صراع "التختة الأولى"

محمد صلاح يتحدث عن كواليس تجديد عقده مع ليفربول.. ووكيله يكشف قيمة الأرباح

السيسى: الدولة ستدفع 45 تريليون جنيه فى المعاشات خلال 50 عامًا بسبب خطأ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

صور

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة