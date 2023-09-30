حكاية وطن.. دور الدولة المصرية في استيراد الغاز في الشرق الأوسط

لعبت مصر دورًا فاعلًا في المساهمة في تكوين عدد محاور لتسهيل استيرادها للغاز من الدول المُنتجة في منطقة شرق المتوسط لإعادة مصر إلى مكانتها الفاعلة إقليميًا ودوليًا، باعتبار أنها تمثل ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة التي يمكن بيانها على النحو التالي:

المحور المصري القبرصي الإسرائيلي

المحور المحور المصري القبرصي الإسرائيلي هـدف هـذا المحـور إلـى لتسـهيل اسـتيرادها للغـاز مـن قبـرص وإسـرائيل لتسـييله نشـآت للإسالة في "إدكو" و"دمياط"، ثـم إعـادة تصديـره إلـى أوروبا، عبـر اسـتخدام خـط غـاز (العريش – عسقلان) لإيصالـه بحقـول الغـاز الاسرائلية فـي شـرق المتوسـط وعلـى رأسـها "لفيثيـان" و"تمـار"، ثـم إنشـاء خط جديد يربـط حقل غاز "أفروديت" القبرصي بالشـبكة المصرية إلى مُنشآت الإسالة ولعب هذا المحور أول الأدوار في التمهيد لانطلاق المشروع المصري.

المحور المصري القبرصي اليوناني

المحور المصري القبرصي اليوناني عمـل هـذا المحـور علـى الحفاظ علـى الاتصال الجغرافي بيـن المنطقتيـن الاقتصاديتيـن الخالصتيـن المصريـة والقبرصيـة من ناحية واليونانية مـن ناحية أخرى، السياسة الخارجية 214،وذلـك للحفاظ علـى إمكانية نقـل الغـاز المصـري الإسرائيلي والقبرصي إلـى غـرب أوروبـا، واسـتهدف تمريـر الكابلات الكهربيـة القادمـة مـن مصر وقبرص إلى اليونـان دون المرور بالمناطق االقتصادية التابعـة لـ دول أخـرى.

المحور المصري السعودي الإماراتي البحريني

محور (مصر – السعودية – الإمارات – البحرين): شُكِّل هذا المحور أساسًا على خلفية ثورة 30 يونيو،لتوفير الدعم السياسـي للدولـة المصريـة وقيادتهـا داخـل المحافـل الدولية، وتقديـم العون النقـدي للقاهرة للتغلـب علـى الازمات، وتوفيـر الوقود اللازم لتسـيير المركبـات وتوليـد الكهرباء، بما يُوفر بيئة مُلائمة للوصول إلى إعادة تكوين المؤسسات الدستورية للبلاد،

ثم طُور هذا التحالف لاحقًا إلى ربط الشبكتين الخليجية والمصرية عبر كابل يمر تحت مياه البحر الأحمر بقدرة 3 جيجاوات، لنقل الكهرباء بين أطرافه وتمريرها من دول الخليج إلى أوروبا عبر الشبكة المصرية عبـر كابـل يمـر تحـت ميـاه البحـر الأحمر بقدرة 3 ميجاوات، لنقل الكهرباء بين أطرافه وتمريرها من دول الخليـج إلـى أوروبـا عبـر الشـبكة المصرية السياسة الخارجية 215.

المحور المصري الأردني العراقي

محور مصر– الاردن –العراق: يهـدف لتحقيـق التكامل السياسـي والاقتصادي والأمني لدولة، ويقـوم على إيجاد آليه لالتفاق على حلول مشتركة الازمات المنطقة تراعي المصالح والامن القومي العربي، إضافة إلى بلورة استراتيجية مشـتركة لمواجهة كافة أشـكال دعم وتمويل الارهاب والقضـاء علـى البيئـة الحاضنـة لـه لكـن علـى الرغم مـن شـمولية التحالف لمجمـل مجـاالت التعاون،فإنـه يرتكز في جوهره على التعـاون االقتصادي في مجال الطاقـة عبـر مـد خـط أنبوب نفطي من مينـاء البصرة جنوب العراق إلـى ميناء العقبة فـي الاردن ثـم إلـى مصـر، فـي حيـن يسـتورد العـراق الكهربـاء مـن مصـر والاردن.

المحور المصري السوداني

محور "مصر–السودان" شـكل السـودان ممـرا لنقـل الطاقـة المصريـة إلـى إفريقيـا والعكـس، وذلـك عبـر ي الربـط مـع الشـبكتين الإثيوبية والجنـوب سـودانية ومنهـا إلـى شـبكات دول وسـط إفريقيـا، وقـد جـرى ربـط السـودان ومصـر بكابـل تبلـغ قدرتـه 240 ميجـاوات، علـى أن يجـري تطويـره فـي المسـتقبل ويتـم الإعداد لاستقبال الكهربـاء مـن الكونغـو المتوقـع إنتاجهـا مـن مجموعـة سـدود ”أنجـا“ عنـد اكتمالهـا وت يزيـد علـى 40 جيجـاوات تقريبـا، وإعـادة تصديرهـا إلـى أوروبـا عبـر الممـر المصـري القبرصـي اليونانـي السـابق الإشـارة إليـه.