"السواق مش نايم كفاية".. أقوال أحد مصابي حادث "مصر الجديدة"

أقرَّ أحد المصابين في حادث تصادم حافلة بعمود إنارة أمام جهات التحقيق المختصة بمصر الجديدة، بأن سائق الحافلة كان يبدو عليه عدم التركيز وكأنه لم يأخذ قسطًا كافيًا من النوم، وتفاجئوا بأنه اتصدم في عمود الإنارة بكل قوته، مما تسبب في مصرع شخص وإصابة ١٧ آخرين بإصابات كبيرة.

وأمرت النيابة بعرض سائق الحافلة على الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة من عدمه والاستعلام عن حالة المصابين.

حادث تصادم بمصر الجديدة

ولقي شخص مصرعه وأُصيب 17 آخرين، في حادث تصادم حافلة ميني باص بعمود إنارة أمام حديقة الميريلاند بميدان روكسي في منطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة.

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى محل الحادث، ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، والتحفظ على جثمان المتوفي داخل ثلاجة الموتى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري، ومصرع شخص وإصابة 17 آخرين، في حادث تصادم سيارة ميني باص بعمود إنارة.