مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

لقى شخص مصرعه بينما أصيب 4 آخرين فى حادث تصادم على طريق الريكو مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل، الأمر الذى أدى إلى مصرع شخص وإصابة 4 أشخاص آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة:" فارس محمد عوض الشولحي "13 سنة مقيمة طريق الحاجر مركز حوش عيسى، مصاب بشرخ في الجمجمة اشتباه نزيف في البطن، "عمار محمد عوض الشولحي" 11 سنة مقيم طريق الحاجر، مركز حوش عيسى، مصاب باشتباه نزيف في البطن، "محمد عبدالله عبدالعزيز عيد "21 سنة مقيم عزبة أباظة مقيم بحوش عيسى، مصاب بكسر في المعصم وكسر في الركبه، "هاني مجدي ابو خشيم "35 سنة مقيم بعزبة أباظة مركز حوش عيسى مصاب بخلع في مفصل الحوض.

بينما لقى "عمر رجب ابوقبيل" 60 سنة مصرعه ومقيم طريق الحاجر، وتم نقلهم جميعا الى مستشفى حوش عيسى المركزي لتلقي العلاجات والإسعافات اللازمة ووضع الجثمان في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وجاري الآن رفع السيارتين بواسطة معدات الوحدات المحلية.

وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.