خيسيوس يقود هجوم أرسنال أمام بورنموث فى الدورى الإنجليزى

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، عن تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة بورنموث في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستعد فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد النني، لمواجهة نظيره بورنموث، على ملعب "فيتاليتي"، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل أرسنال الرسمي استعدادًا لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل أرسنال الرسمي استعدادًا لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: ويليام ساليبا - بن وايت - جابرييل – أولكساندر زينشنكو.

خط وسط الملعب: مارتن أوديجارد - كاي هافيرتز - ديكلان رايس.

في خط الهجوم: بوكايو ساكا – جابرييل خيسيوس - إيدي نيكيتاه.

ترتيب أرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي:

يتواجد فريق أرسنال حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة، خلف توتنهام هوتسبير صاحب المركز الخامس بفارق الأهداف فقط.

بينما يتواجد فريق بورنموث حاليًا في المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ثلاث نقاط، وذلك بعد خوض 6 جولات في البريميرليج حتى الآن.