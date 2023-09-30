السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خيسيوس يقود هجوم أرسنال أمام بورنموث فى الدورى الإنجليزى

أرسنال
أرسنال

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، عن تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة بورنموث في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستعد فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد النني، لمواجهة نظيره بورنموث، على ملعب "فيتاليتي"، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل أرسنال الرسمي استعدادًا لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل أرسنال الرسمي استعدادًا لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: ويليام ساليبا - بن وايت - جابرييل – أولكساندر زينشنكو.

خط وسط الملعب: مارتن أوديجارد - كاي هافيرتز - ديكلان رايس.

في خط الهجوم: بوكايو ساكا – جابرييل خيسيوس - إيدي نيكيتاه.

 

txt

محمد صلاح يتحدث عن كواليس تجديد عقده مع ليفربول.. ووكيله يكشف قيمة الأرباح

txt

رقم قياسى جديد ينتظر محمد صلاح أمام توتنهام فى الدورى الإنجليزى

 

ترتيب أرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي:

يتواجد فريق أرسنال حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة، خلف توتنهام هوتسبير صاحب المركز الخامس بفارق الأهداف فقط.

بينما يتواجد فريق بورنموث حاليًا في المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ثلاث نقاط، وذلك بعد خوض 6 جولات في البريميرليج حتى الآن.

ارسنال بورنموث الدورى الانجليزى تشكيل ارسنال تشكيل أرسنال الرسمي ميكيل أرتيتا أرتيتا محمد الننى النني

الأكثر قراءة

محمد صلاح يتحدث عن كواليس تجديد عقده مع ليفربول.. ووكيله يكشف قيمة الأرباح

"كلام الرئيس وصل لقلوبنا".. توافد المواطنين على مقرات الشهر العقارى ببورسعيد

ثبات أسعار السكر والزيت.. التموين تبدأ صرف «تموين أكتوبر» غدًا

دفاع المتهمة بقتل طفلها وأكله بالشرقية: قرار المحكمة رسالة طمأنة لكل بيت مصرى

الرئيس السيسى: إيرادات قناة السويس تصل إلى 10.5 مليار دولار بنهاية 2023

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل تاجر والتمثيل بجثته غرب الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

صور

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة