الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كأس الرابطة الإنجليزية.. الننى يشارك فى تخطى أرسنال عقبة برينتفورد وتشيلسى يهزم برايتون

أرسنال يتخطى برينتفورد
أرسنال يتخطى برينتفورد في كأس الرابطة

شارك الدولي المصري محمد النني في انتصار أرسنال على برينتفورد بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن الدور الثالث لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (كأس الكاراباو).

وحل أرسنال ضيفًا على برينتفورد في المباراة التي شهدت مشاركة الدولي المصري محمد النني بديلًا في الشوط الثاني من المباراة.

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ريس نيلسون يسجل هدف المباراة الوحيد

سجل ريس نيلسون هدف المباراة الوحيد لصالح فريق أرسنال في الدقيقة الثامنة من بداية المباراة بعد تمريرة إيدي نيكيتاه الذي استغل خطأ فادح في دفاع برينتفورد أثناء بناء الهجمة.

وكان محمد النني قد شارك في الدقيقة 82 من عمر المباراة بعد غياب طويل للإصابة على حساب زميله ريس نيلسون صاحب هدف المباراة الوحيد.

تشيلسي يتخطى برايتون بصعوبة

وعلى ملعب ستامفورد بريدج، حقق فريق تشيلسي الفوز على برايتون بهدف دون رد سجله نيكولاس جاكسون في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

واستعاد تشيلسي توازنه مؤقتا بعد أن عانى في آخر 3 مواجهات لم يتمكن من الفوز فيهم حيث خسر أمام نوتينجهام فورست وأستون فيلا بهدف دون رد قبل أن يتعادل مع بورنموث بدون أهداف.

وتأهل فريقا أرسنال وتشيلسي إلى دور الـ16 من كأس الكاراباو.

وكان البلوز قد فازوا بكأس الكاراباو في 5 مناسبات من قبل آخرهم عام 2015.

فيما  فاز تشيلسي على برايتون 1 /صفر  وإيفرتون على أستون فيلا 2 /1،وبورنموث على ستوك سيتي 2 / صفر وفولهام على نوريتش 2 /1 وبلاكبيرن روفرز على كارديف سيتي 5 /2، وويستهام على لينكولن 1 / صفر.

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