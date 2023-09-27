الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة

ليفربول
ليفربول

موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور الثالث من المسابقة.

موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية 

من المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية، اليوم الأربعاء، في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "أنفيلد رود".

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية 

ستُذاع مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 4.

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محمد صلاح يتحدى ليستر سيتى مع ليفربول فى قمة كأس الرابطة الإنجليزية

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ويسعى نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، لقيادة فريقه نحو تحقيق انطلاقة قوية في مستهل مشواره ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويخوض فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعد فوزه على وست هام يونايتد بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الجاري.

في المقابل، يرغب فريق ليستر سيتي في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أيضًا، وتخطي عقبة ليفربول في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للموسم الجاري 2023-2024.

ويدخل فريق ليستر سيتي هذا اللقاء وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على بريستول سيتي بهدف نظيف، في بطولة دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب".

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