السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك الترند| "حكاية وطن" يسلط الضوء على نجاح مصر فى القضاء على فيروس سى

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تنوعت أخبار الترند خلال الساعات الماضية، وينشر "الدستور" خلال نشرة "لو فاتك الترند" أبرز الأخبار، والتي جاءت كالتالي: "حكاية وطن" يسلط الضوء على نجاح مصر فى القضاء على فيروس سى، وموعد ومكان صلاة الجنازة على نجل سامى العدل (تفاصيل).

"حكاية وطن" يسلط الضوء على نجاح مصر فى القضاء على فيروس سى

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا بعنوان "حكاية وطن" لاستعراض الإنجازات التي تحققت بالدولة خلال الـ10 سنوات الماضية، من خلال مشاركة الفنان أحمد فؤاد سليم والفنانة ماجدة زكي، وذلك خلال افتتاح الرئيس أولى جلسات حكاية وطن بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

للمزيد اضغط هنا 

موعد ومكان صلاة الجنازة على نجل سامى العدل (تفاصيل)

أعلنت رشا سامي العدل، نجلة الفنان سامي العدل، عن موعد ومكان دفن جثمان شقيقها الممثل الشاب والمخرج أحمد سامي العدل، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت.

للمزيد اضغط هنا

القوات المسلحة تفتح المتاحف العسكرية مجانًا احتفالًا بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر

بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، تقرر فتح المتاحف العسكرية مجانًا لاستقبال الجماهير خلال الفترة من 1 إلى 6 من أكتوبر المقبل، متضمنة منطقة العرض المكشوف للأسلحة ببانوراما حرب أكتوبر ومتحفي العلمين وبورسعيد، إضافة إلى المتحف الحربي بالقلعة.

للمزيد اضغط هنا

الرئيس السيسى للمصريين: عندكم فرصة للتغيير خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة إلى المصريين خلال مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز". 

للمزيد اضغط هنا 

ثبات أسعار السكر والزيت.. التموين تبدأ صرف «تموين أكتوبر» غدًا

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استقرار وثبات أسعار سلع مقررات أكتوبر المقبل، وصرفها إلى المستحقين دون أي زيادة، حيث حددت سعر 30 جنيهًا لزجاجة الزيت عبوة الـ800 ملي، فيما سجل سعر كيلو السكر 12.6 جنيه للكيلو، دون حدوث أى تغير في الأسعار. 

للمزيد اضغط هنا

لو فاتك الترند.. تدريس السيرة الذاتية لسميحة أيوب.. واليونان تتأهب لإعصار إلياس

رئيس الوزراء: لدينا خطة لمضاعفة عدد السائحين إلى 30 مليونًا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قطاع السياحة شهد على مدار التسع سنوات الماضية نهضة لم يشهدها من قبل، حيث تم إنشاء وتأهيل 29 متحفًا، وترميم 221 موقعًا أثريًا. 

للمزيد اضغط هنا

أخبار التريند لو فاتك التريند حكاية وطن مصر فيروس سي نجل سامي العدل

مواد متعلقة

لو فاتك الترند.. تدريس السيرة الذاتية لسميحة أيوب.. واليونان تتأهب لإعصار إلياس

لو فاتك الترند|وفاة نجاح سلام.. ونيوكاسل يهزم مانشستر سيتى

لو فاتك الترند| الزمالك يبحث عن الفوز.. ورواد السوشيال ميديا عن حكاية "الفريدو": بداية مبشرة

الأكثر قراءة

ثبات أسعار السكر والزيت.. التموين تبدأ صرف «تموين أكتوبر» غدًا

الرئيس السيسى: إيرادات قناة السويس تصل إلى 10.5 مليار دولار بنهاية 2023

اعتزال توفيق عبدالحميد الفن بشكل نهائى

محمد صلاح يتحدث عن كواليس تجديد عقده مع ليفربول.. ووكيله يكشف قيمة الأرباح

حكاية وطن.. دور مصر في إنهاء الأزمة الليبية والسودانية

بكلمات مؤثرة.. نجوم الفن ينعون نجل الفنان الراحل سامي العدل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

صور

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة