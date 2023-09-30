لو فاتك الترند| "حكاية وطن" يسلط الضوء على نجاح مصر فى القضاء على فيروس سى

تنوعت أخبار الترند خلال الساعات الماضية، وينشر "الدستور" خلال نشرة "لو فاتك الترند" أبرز الأخبار، والتي جاءت كالتالي: "حكاية وطن" يسلط الضوء على نجاح مصر فى القضاء على فيروس سى، وموعد ومكان صلاة الجنازة على نجل سامى العدل (تفاصيل).

"حكاية وطن" يسلط الضوء على نجاح مصر فى القضاء على فيروس سى

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا بعنوان "حكاية وطن" لاستعراض الإنجازات التي تحققت بالدولة خلال الـ10 سنوات الماضية، من خلال مشاركة الفنان أحمد فؤاد سليم والفنانة ماجدة زكي، وذلك خلال افتتاح الرئيس أولى جلسات حكاية وطن بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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موعد ومكان صلاة الجنازة على نجل سامى العدل (تفاصيل)

أعلنت رشا سامي العدل، نجلة الفنان سامي العدل، عن موعد ومكان دفن جثمان شقيقها الممثل الشاب والمخرج أحمد سامي العدل، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت.

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القوات المسلحة تفتح المتاحف العسكرية مجانًا احتفالًا بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر

بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، تقرر فتح المتاحف العسكرية مجانًا لاستقبال الجماهير خلال الفترة من 1 إلى 6 من أكتوبر المقبل، متضمنة منطقة العرض المكشوف للأسلحة ببانوراما حرب أكتوبر ومتحفي العلمين وبورسعيد، إضافة إلى المتحف الحربي بالقلعة.

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الرئيس السيسى للمصريين: عندكم فرصة للتغيير خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة إلى المصريين خلال مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز".

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ثبات أسعار السكر والزيت.. التموين تبدأ صرف «تموين أكتوبر» غدًا

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استقرار وثبات أسعار سلع مقررات أكتوبر المقبل، وصرفها إلى المستحقين دون أي زيادة، حيث حددت سعر 30 جنيهًا لزجاجة الزيت عبوة الـ800 ملي، فيما سجل سعر كيلو السكر 12.6 جنيه للكيلو، دون حدوث أى تغير في الأسعار.

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رئيس الوزراء: لدينا خطة لمضاعفة عدد السائحين إلى 30 مليونًا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قطاع السياحة شهد على مدار التسع سنوات الماضية نهضة لم يشهدها من قبل، حيث تم إنشاء وتأهيل 29 متحفًا، وترميم 221 موقعًا أثريًا.

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