الرئيس السيسى للمصريين: عندكم فرصة للتغيير خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى المصريين خلال مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز".

وقال الرئيس السيسي: عندي كلمة واحدة عاوز أقولها.. ده اللي إحنا عملناه وإنتوا عندكوا فرصة للتغيير في الانتخابات اللي جاية.. والأمر كله لله".

وافتتح الرئيس السيسي مؤتمر حكاية وطن، صباح اليوم، الذي يستمر لمدة 3 أيام.

وخلال المؤتمر، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الإنجازات التي قامت بها الدولة خلال الـ9 سنوات الماضية، في شتى المجالات، لا سيما محاربة الإرهاب بالتوازي مع تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، وتنفيذ المشروعات التنموية.

ويحضر المؤتمر عدد من الوزراء والسياسيين والشباب وممثلين عن كافة فئات المجتمع.