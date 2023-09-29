لو فاتك التريند| تدريس السيرة الذاتية لسميحة ايوب.. واليونان تتأهب لإعصار إلياس

تنوعت أخبار الترند على محركات بحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، حيث جاء أبرزها، تفاصيل تدريس السيرة الاتية بالمناهج، وإعصار إلياس في اليونان، ورحيل مايكل جامبون بطل سلسلة أفلام هاري بوتر، وانخفاض أسعار الأرز والزيت وارتفاع السكر.

اشتهر بدور دبملدور.. ردود فعل أبطال "هارى بوتر" بعد رحيل مايكل جامبون

انضمت جيه كيه رولينج، الكاتبة البريطانية الشهيرة ومؤلفة سلسلة روايات هاري بوتر، إلى ممثلي ونجوم أفلام "هاري بوتر" المقتبسة عنها، ومن بينهم إيما واتسون وروبرت جرينت ودانيال رادكليف، في تكريم السير مايكل جامبون الذي جسد دور "ألبوس دمبلدور" مدير مدرسة هوجورتس، بعد وفاته أمس الخميس في المستشفى عن عمر يناهز 82 عامًا إثر نوبة من الالتهاب الرئوي، بعد مسيرته المهنية التي امتدت 60 عامًا في السينما والمسرح، للمزيد اضغط هنا.

تفاصيل تدريس السيرة الذاتية للفنانة سميحة أيوب بالمناهج.. وخبير يعلق

علق الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، على تناول السيرة الذاتية للفنانة سميحة أيوب، ضمن المناهج الجديدة بالصف السادس الابتدائي، قائلًا: "يعتبر تناول الشحصيات الموهوبة والمؤثرة في المجالات المختلفة في المناهج التعليمية من الأمور المرغوب فيها من الناحية التربوية والنفسية، للمزيد اضغط هنا .

بعد الإعصار "دانيال".. اليونان تتأهب لفيضانات قوية بسبب العاصفة "إلياس"

تتأهب اليونان لمواجهة فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة اجتاحت وسطها من جديد، وذلك بعد 3 أسابيع على مرور العاصفة دانيال، للمزيد اضغط هنا.

انخفاض الأرز والزيت وارتفاع السكر.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق

حالة من التذبذب تشهدها أسعار السلع الغذائية بالأسواق ما بين انخفاض وارتفاع، وخلال الأيام القليلة الماضية شهدت أسعار الأرز والزيت والذرة وبعض أنواع الجبن تراجعًا في الأسعار، على عكس أسعار الفول والسكر والعدس والتي ارتفعت أسعارها خلال الأيام الماضية، وفي التقرير التالي نرصد أسعار بعض السلع بالأسواق، للمزيد اضغط هنا.

وفاة نجل السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

توفي، اليوم الجمعة، محمود حسين خطاب، نجل السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، للمزيد اضغط هنا.