اشتهر بدور دبملدور.. ردود فعل أبطال "هارى بوتر" بعد رحيل مايكل جامبون

انضمت جيه كيه رولينج، الكاتبة البريطانية الشهيرة ومؤلفة سلسلة روايات هاري بوتر، إلى ممثلي ونجوم أفلام "هاري بوتر" المقتبسة عنها، ومن بينهم إيما واتسون وروبرت جرينت ودانيال رادكليف، في تكريم السير مايكل جامبون الذي جسد دور "ألبوس دمبلدور" مدير مدرسة هوجورتس، بعد وفاته أمس الخميس في المستشفى عن عمر يناهز 82 عامًا إثر نوبة من الالتهاب الرئوي، بعد مسيرته المهنية التي امتدت 60 عامًا في السينما والمسرح.

مايكل جامبون في دور ألبوس دمبلدور

رثاء نجوم هاري بوتر لمايكل جامبون

وأشادت جيه كيه رولينج بالنجم البريطاني ووصفته بأنه "رجل رائع بالإضافة إلى كونه ممثلًا متميزًا"، حيث كتبت على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد سمعت للتو الأخبار الفظيعة عن مايكل جامبون، المرة الأولى التي رأيته فيها كانت في فيلم الملك لير عام 1982، وإذا أخبرتني أن هذا الممثل الرائع سيظهر في أي شيء أكتبه، لكنت اعتقدت أنك مجنون".

وقال النجم دانيال رادكليف الذي قام بأداء شخصية هاري بوتر في بيان صحفي: "مع خسارة مايكل جامبون، أصبح العالم أقل متعة إلى حد كبير، كان مايكل جامبون واحدًا من أكثر الممثلين ذكاءً وبساطة الذين حظيت بشرف العمل معهم على الإطلاق، ولكن على الرغم من موهبته الهائلة، فإن أكثر ما سأتذكره عنه هو مقدار المتعة التي كان يتمتع بها أثناء أداء وظيفته".

وتابع: "لقد كان مضحكًا، لقد أحب وظيفته، لقد كان صاحب قصة مذهلة ويلقي نكتة، وكانت عادته في طمس الخطوط الفاصلة بين الحقيقة والخيال عند التحدث إلى الصحفيين، تعني أنه كان أيضًا أحد أكثر الأشخاص إمتاعًا الذين قد ترغب في القيام بنزهة صحفية معهم، كان الفيلم السادس من سلسلة هاري بوتر هو الذي قضيت فيه معظم الوقت في العمل مع مايكل، وقد جعل الساعات التي أقضيها أمام الشاشة معًا أكثر متعة ولا تُنسى، أنا حزين جدًا لسماع خبر وفاته، لكنني ممتن جدًا لكوني أحد الأشخاص المحظوظين الذين عملوا معه".

بينما كتبت النجمة إيما واتسون التي قامت بدور "هارموني" في هاري بوتر: "العطوف اللطيف مايكل جامبون"، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" في وقت متأخر من ليل الخميس.

وكتبت أيضا: “لم تأخذ الأمر على محمل الجد أبدًا، ولكن بطريقة ما قدمت أخطر اللحظات بكل الجاذبية، شكرًا لك لأنك أظهرت لنا كيف يبدو أداء العظمة بخفة سنفتقدك”.

وكتب الممثل روبرت جرينت، الذي لعب دور رون في سلسلة أفلام هاري بوتر: "من المحزن جدًا أن نسمع عن مايكل، لقد جلب الكثير من الدفء إلى كل يوم في موقع التصوير، لقد أسرني عندما كنت طفلاً وأصبح قدوة شخصية لي في العثور على المتعة والغرابة في الحياة، أرسل كل حبي لعائلته".

وقال جيسون إيزاكس، الذي لعب دور لوسيوس مالفوي في سلسلة أفلام هاري بوتر، في تغريدة: "لقد توفي مايكل جامبون الرائع، لقد تعلمت ما يمكن أن يكون عليه التمثيل من مايكل وكان معقد وضعيف وإنساني تمامًا، أعظم إثارة في أفلام بوتر هي أنه كان يعرف اسمي ويشاركني إحساسه الشجاع والمرح".

وقال الممثل البريطاني جاريد هاريس، نجل ريتشارد هاريس عن مايكل جامبون: "ممثل رائع، لقد رأيته على المسرح عدة مرات، ويعيش في ذاكرتي بشكل لا يُنسى، لقد قام بدور دمبلدور بعد والدي، وهو الأمر الذي كان مناسبًا وكان الممثل المفضل لوالدي".

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مايكل جامبون في أحد مشاهد هاري بوتر

كيف كان يرى جامبون دوره في هاري بوتر؟

ويشتهر السير مايكل جامبون، الذي فاز بأربعة جوائز تليفزيونية، بقائمة أعماله الواسعة في التليفزيون والسينما والإذاعة والمسرح على مدى مسيرة مهنية امتدت لخمسة عقود، لكنه أصبح مشهورًا عالميًا بعد قيامه بالدور بعد وفاة زميله الأيرلندي ريتشارد هاريس، ولكن السير مايكل كان يرى أن دوره في سلسلة الأفلام لم يكن بالأمر الفذ، وقال: "عندما لعب دور مدير مدرسة هوجورتس، أنه فقط كان يضع اللحية ويبدأ في التمثيل بدون أي جهد، على الرغم من أن الملايين من معجبيه اختلفوا معه. وأشادوا بأدائه العبقري في سلسلة أفلام هاري بوتر.

وكشف جامبون في تصريحات سابقة أنه لم يضطر مطلقًا إلى تقديم أي جهد أثناء قيامه بدور ألبوس دمبلدور، وتحدث عن مدى ضآلة الجهد المبذول للتحول إلى شخصية دمبلدور، قائلاً: "حسنًا، ليس من الضروري أن ألعب دور أي شخص حقًا. كل دور ألعبه هو مجرد شكل مختلف من شخصيتي. أنا لست حقًا ممثل شخصية على الإطلاق".