مع بدء العمل.. الأفلام والبرامج التلفزيونية المنتظرة بعد انتهاء إضراب هوليوود

بدأت نقابة الكتّاب الأمريكية رسميا في العودة للعمل، أمس الأربعاء، بعد الاتفاق على ذلك مع استوديوهات هوليوود، وكشفت وسائل الإعلام الأمريكية خريطة عودة الأفلام والبرامج التليفزيونية المنتظرة في الفترة المقبلة بعد انتهاء إضراب هوليوود.

الأفلام والبرامج التلفزيونية المنتظرة بعد انتهاء إضراب هوليوود

رغم الاتفاق إلى أن هناك العديد من المشاريع ستمنع من العودة إلى وضعها الطبيعي، حيث لا يزال يتعين على بعض الإنتاجات المتوقفة مؤقتًا مثل “Deadpool 3” و"Yellowjackets" والفيلم التالي للمخرج الأمريكي كوينتن تارانتينو "The Movie Critic" انتظار الممثلين للتوصل إلى اتفاق مع الاستوديوهات.

ولكن سيتم استئناف العمل بسرعة أكبر لبعض الكتّاب من غيرهم، وكانت البرامج الحوارية التي تُبث في وقت متأخر من الليل هي أول البرامج التي تأثرت عندما بدأ الإضراب، وربما تكون من بين أولى البرامج التي تعود إلى البث الآن برنامج "The Tonight Show لـ"جيمي فالون" على قناة NBC، و"Jimmy Kimmel Live" على قناة ABC، و"The Late Show With لستيفن كولبرت" على شبكة CBS في غضون أيام، وفقا لمجلة فاريتي الأمريكية.

وقد يتمكن برنامج "Saturday Night Live" من العودة بموسمه التاسع والأربعين، على الرغم من أن بعض الممثلين قد لا يتمكنون من الظهور، حيث يحد إضراب الممثلين من المظاهر الترويجية التي تمثل شريان الحياة للعروض الليلية.

وتكون العروض التي تعود بينما لا يزال الممثلين في اعتصامهم مثيرة للجدل، كما حدث مع الاستئناف المخطط له للعروض النهارية بما في ذلك "The Drew Barrymore Show" و"The Talk وتم التخلي عن هذه الخطط في وقت لاحق.

أقرأ أيضا:

"سيناريو الحلم والحدود الخضراء".. أعلى أفلام "مهرجانات الخريف" تقييمًا (dostor.org)

إَضراب نقابة ممثلي الشاشة لا يزال مستمرا

ولن تعود العروض التي تتطلب التمثيل، مثل المسلسلات التلفزيونية والأفلام المكتوبة، حتى يتم حل إضراب الممثلين، ولن تتمكن استوديوهات هوليوود ومقدمو البث المباشر من تصوير الجزء الأكبر من مشاريعهم المكتوبة، بما في ذلك أفلام الامتياز والمسلسلات الكوميدية، حتى يقوموا بتسوية نزاعهم مع نقابة ممثلي الشاشة.

وهذا يعني أن الأزمة في هوليوود قد تستمر لأسابيع، إن لم يكن لأشهر، حيث استغرق الأمر من الاستوديوهات ما يقرب من شهرين للتوصل إلى اتفاق مبدئي مع نقابة الكتاب الأمريكية، بعد أن استأنف الجانبان المفاوضات في أوائل أغسطس، حيث بدأت المحادثات المتجددة بتردد، مع تقدم ضئيل وتوجيه أصابع الاتهام المتبادلة، قبل أن تنتهي في سلسلة طويلة من الاجتماعات المغلقة الأسبوع الماضي والتي ضمت رؤساء تنفيذيين من ديزني، ووارنر براذرز ديسكفري، وإن بي سي يونيفرسال، ونيتفليكس وهي علامة على مدى سوء الأمر.