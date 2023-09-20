"سيناريو الحلم والحدود الخضراء".. أعلى أفلام "مهرجانات الخريف" تقييما

بعد انتهاء ما يسمى بـ"مهرجانات الخريف"، وهي فينسيا السينمائي وتيلورايد السينمائي وتورنتو السينمائي منذ أيام، اختار النقاد بعض الأفلام التي شاركت فيها ووضعتها في قائمة أعلى الأعمال تقييما خلالها، بحسب تقرير لمجلة "هوليوود ريبورتر" الأمريكية.

وأكد النقاد أن الأفكار الجريئة والأداء المختلف جعل أفلام مثل "سيناريو الحلم" و"الحدود الخضراء" ضمن أعلى المستويات المهنية لبعض النجوم الذين شاركوا بها في الـ3 مهرجانات الأخيرة:

سيناريو الحلم.. مهرجان تورنتو

كشف الفيلم الأمريكي "سيناريو الحلم" " Dream Scenario" والذي شارك في مهرجان تورنتو مؤخرا، ومقرر عرضه للجماهير نوفمبر المقبل، عن أداء تمثيلي عالٍ للنجم نيكولاس كيج.

وأكد الناقد المعروف مايكل ريشتشهافن أن النجم نيكولاس كيج لم يكن أبدًا مرحًا تمامًا كما هو الحال في فيلم "سيناريو الحلم" الذي أخرجه وقام بتأليفه كريستوفر بورجلي، حيث يلعب "كيج" دور أستاذ جامعي وديع يستمر في الظهور في كوابيس الجميع، ويأخذ "كيج" فيه دور الضحية المتذمر ويحوله إلى فئة رئيسية في التمثيل الكوميدي التفاعلي.

شارك نيكولاس كيج في بطولة الفيلم كل من جوليان نيكلسون، ومايكل سيرا، وتيم ميدوز، وديلان جيلولا، وديلان بيكر.

سيناريو الحلم

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الحدود الخضراء.. مهرجان فينسيا

تدور أحداث الفيلم البولندي "الحدود الخضراء" Green Border للمخرجة أجنيسكا هولاند المؤثرة للغاية، والذي شارك في مهرجان فينسيا، حول محنة اللاجئين من دول مختلفة خلال عام 2021 وهم يحاولون العبور من بيلاروسيا، إلى بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

ويرى الناقد ليزلي فيلبرين أن الفيلم صور أنه في مواجهة العواقب المأساوية الحتمية، يصبح اللاجئون بين شقي رحى الحراس على جانبي الحدود الخضراء، وقد اثار جدلا واسعا في بولندا حيث انتقدت الحكومة البولندية ما جاء فيه من ممارسات مع اللاجئين على حدود بولندا.

الفيلم له اسم بولندي هو "Zielona granica" "زيلونا جرانيكا"، ويشارك في بطولته طاقم الممثلين الذي يضم جلال الطويل، وماجا أوستازيفسكا، وبيهي جاناتي أتاي، وتوماس فلوسوك، ومحمد الراشي، وداليا ناوس، وماسيج ستور، وأجاتا كوليزا.

الحدود الخضراء - زيلونا جرانيكا

السمفونية الأمريكية.. مهرجان تيلورايد

حقق الفيلم الوثائقي "السيمفونية الأمريكية" American Symphony نجاحًا كبيرًا في مهرجان تيلورايد السينمائي، وهو للمخرج ماثيو هاينمان، ويرصد فيه حياة جون باتيست الموسيقي الشهير وهو يصعد إلى قمة الشهر بشكل احترافي في نفس الوقت الذي تواجه فيه زوجته أكبر تحدي شخصي لها.

وقال الناقد دانيال فينبرج أن الفيلم سيرشح لجائزة الأوسكار في فئة الأفلام الوثائقسة لأنه يسرد قصة مؤثرة جدا عن حياة الموسيقي جون باتيست وشريكة حياته، سوليكا جواد، خلال مسيرته المهنية المتفجرة وتكرار إصابتها بالسرطان، فهو فيلم موسيقي وسيرة ذاتية، وقصة حب أيضا.