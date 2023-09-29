وفاة نجل السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان

توفي، اليوم الجمعة، محمود حسين خطاب، نجل السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وشيع الجثمان عقب صلاة الجمعة من مسجد الفاروق بالمعادي بمحافظة القاهرة، وسوف يتم دفنه بمقابر العائلة بمقابر القوات المسلحة بمدينة نصر.

أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان يعزون السفير مشيرة خطاب

وتقدم السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والأمانات الفنية وكافة العاملين بالمجلس بخالص العزاء إلى السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والأسرة الكريمة في مصابهم الكبير بوفاة نجلها.

ودعا أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان الله عز وجل أن يلهم الأسرة الكريمة وذويهم الصبر والسلوان.

يذكر أن المهندس حسين خطاب، زوج السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، كان قد توفي يوم الأربعاء 13 سبتمبر الجاري، وأقيمت عليه صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر، بمسجد الفاروق بالمعادي، ووري الثرى بمقابر القوات المسلحة في التجمع الخامس.