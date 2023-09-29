الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وفاة نجل السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان

السفيرة مشيرة خطاب
السفيرة مشيرة خطاب

توفي، اليوم الجمعة، محمود حسين خطاب، نجل السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وشيع الجثمان عقب صلاة الجمعة من مسجد الفاروق بالمعادي بمحافظة القاهرة، وسوف يتم دفنه بمقابر العائلة بمقابر القوات المسلحة بمدينة نصر.

أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان يعزون السفير مشيرة خطاب

وتقدم السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والأمانات الفنية وكافة العاملين بالمجلس بخالص العزاء إلى السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والأسرة الكريمة في مصابهم الكبير بوفاة نجلها.

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الكنائس المصرية تُعزى السفيرة مشيرة خطاب فى رحيل زوجها

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مشيرة خطاب: الزيادة السكانية بشكلها الراهن انتهاك صارخ لحقوق الإنسان

ودعا أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان الله عز وجل أن يلهم الأسرة الكريمة وذويهم الصبر والسلوان. 

يذكر أن المهندس حسين خطاب، زوج السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، كان قد توفي يوم الأربعاء 13 سبتمبر الجاري، وأقيمت عليه صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر، بمسجد الفاروق بالمعادي، ووري الثرى بمقابر القوات المسلحة في التجمع الخامس.

اليوم الجمعة نجل السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان صلاة الجمعة

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