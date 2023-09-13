الأربعاء 13 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنائس المصرية تعزي السفيرة مشيرة خطاب في رحيل زوجها

كنيسة
كنيسة

نعت الكنائس المصرية بمختلف طوائفها؛ الأرثوذكسية والسريان الارثوذكسية و الأسقفية  السفيرة مشيرة خطاب، في رحيل زوجها. 

تتقدم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بخالص العزاء للسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في رحيل زوجها المهندس حسين خطاب الذي وافته المنية اليوم.

وتابعت  في بيان لها: "رحم الله الفقيد ومنح أهله الصبر والعزاء."

 كما يقدم الأب الربان فيليبس عيسى كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر ومجلس الكنيسة الموقر ، بخالص التعازي والمواساة لسيادة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في رحيل زوجها المهندس حسين خطاب الذي وافته المنية اليوم الأربعاء ١٣ سبتمبر الجاري

 واختتمت  الكنيسة السريانية رحم الله الفقيد ومنح أهله الصبر والعزاء.

المجلس القومي السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس صلاة الجنازة

مواد متعلقة

مع حلول موعدها.. باحث قبطي يوضح مكانة صوم العذراء في الكنائس

السفيرة مشيرة خطاب: التنمّر جريمة تؤثر بشكل سلبى على ضحاياه

الأكثر قراءة

قرش دهب.. تفاصيل الهجوم النادر على فتاة مصرية وإجراء طارئ من البيئة

الأرصاد: عاصفة "دانيال" انتهت تمامًا ومرت بسلام على مصر

استقرار اقتصاد واستثمارات واعدة.. مصر تحقق نجاحاً استثنائياً فى حقل ظهر

هزة أرضية ارتدادية تضرب المغرب

تفاصيل رصيد أحد حسابات محمد صلاح البنكية

الرئيس السيسى يوجّه بفتح الطرق والمعابر لتيسير حركة الليبيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

رامى مالك.. نجم «الأوسكار» العاشق لجذوره المصرية وضرورة تكريمه فى وطنه

وائل لطفي

وجه جديد!

خالد عكاشة

روسيا وكوريا الشمالية.. تحالف الغاضبين

ماجد حبته

أنياب الطبيعة

محمد عبدالعزيز

الرئيس والشباب.. فى فترة الولاية الأولى

أحمد الصغير

التاريخ ينصف السيسى فى ملف قناة السويس!

مدحت بشاى

عندما تكون القـــرية وطنًا للإبداع

عبد الرحيم طايع

التعليم بالدروس الخصوصية!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يرى قادة الجيش الإسرائيلى "حرب أكتوبر" بعد 50 عامًا؟

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟