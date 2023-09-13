الكنائس المصرية تعزي السفيرة مشيرة خطاب في رحيل زوجها

نعت الكنائس المصرية بمختلف طوائفها؛ الأرثوذكسية والسريان الارثوذكسية و الأسقفية السفيرة مشيرة خطاب، في رحيل زوجها.

تتقدم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بخالص العزاء للسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في رحيل زوجها المهندس حسين خطاب الذي وافته المنية اليوم.

وتابعت في بيان لها: "رحم الله الفقيد ومنح أهله الصبر والعزاء."

كما يقدم الأب الربان فيليبس عيسى كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر ومجلس الكنيسة الموقر ، بخالص التعازي والمواساة لسيادة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في رحيل زوجها المهندس حسين خطاب الذي وافته المنية اليوم الأربعاء ١٣ سبتمبر الجاري

واختتمت الكنيسة السريانية رحم الله الفقيد ومنح أهله الصبر والعزاء.