الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهيئة القبطية الإنجيلية تطلق مبادرة لتوعية الصيادين في بني سويف

الهيئة القبطية الإنجيلية
الهيئة القبطية الإنجيلية

أطلقت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ضمن مؤسسات التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى، مبادرة توعية الصيادين في قرية التل بمحافظة بني سويف

وعقدت ندوات مع الصيادين لحثهم على المحافظة علي مياة نهر النيل من الملوثات البيئية، والاستفادة من مخلفات الصيد و إعادة تدويها وكيفية ا لاستفادة بها ليكون لها عائد مادي. 

كما أشاد الصيادون بالاستفادة من مبادرة الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية. 

محافظ بني سويف يستقبل شاحنة مواد غذائية ومساعدات

واستقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، قافلة المواد الغذائية والمساعدات ضمن فعاليات مبادرة "قطار خير التحالف" التي تنفذها مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.

محافظة بني سويف قطار خير التحالف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الهيئة القبطية الانجيلية الصيادين

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