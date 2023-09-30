القوات المسلحة تفتح المتاحف العسكرية مجانًا احتفالًا بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر

بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، تقرر فتح المتاحف العسكرية مجانًا لاستقبال الجماهير خلال الفترة من 1 إلى 6 من أكتوبر الجاري، متضمنة منطقة العرض المكشوف للأسلحة ببانوراما حرب أكتوبر ومتحفي العلمين وبورسعيد، إضافة إلى المتحف الحربي بالقلعة.

الوعي والثقافة العسكرية

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعي والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر من رجال القوات المسلحة وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وصون قدسيته.