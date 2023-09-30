"نصر أكتوبر 73".. خبير نفسى: الأعمال الوطنية تساعد على تعزيز الثقة وحب الوطن

يحتفل المصريون في السادس من أكتوبر من كل عام بذكرى انتصارات "أكتوبر 73" في حرب أكتوبر المجيدة، التي أعادت الكرامة والسيادة للأرض المصرية، وفي هذه المناسبة، نشهد الكثير من الأعمال الوطنية، التي تسلط الضوء على مختلف جوانب التاريخ والهوية المصرية.

وفي "نصر أكتوبر 73".. يعرف عن الأعمال الوطنية أنها هي تلك التي تتناول قضايا وشخصيات وأحداثًا مرتبطة بالوطن، وتهدف إلى إبراز دوره وقيمه وإنجازاته في مختلف المجالات، حيث تشمل هذه الأعمال مختلف الأنواع الفنية، مثل الأفلام والمسلسلات والروايات والقصائد والأغاني وغيرها.

دور الأعمال الوطنية في تعزيز حب الوطن

أكدت الدكتورة صافيناز عبدالسلام، استشاري الطب النفسي، أن الأعمال الوطنية تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الثقة وحب الوطن والبلد، فهي تسهم في بناء الصورة الذهنية الصحيحة، وتعزيز الانتماء بالبلد والعمل على تطويرها.

وأضافت استشاري الطب النفسي أن الأعمال الوطنية تلعب دورًا هامًا في تعزيز الوحدة والانتماء الوطني، خصوصًا أن ذكرى "نصر أكتوبر 73" من ضمن المعارك التي شجعت على العمل الجماعي وتعزيز قيم التعاون والتضامن، من خلال الحفاظ على قيم الثقة والاحترام والنزاهة، وتسهم الأعمال الوطنية في تكوين شعور المواطنين بالانتماء لبلدهم وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في التنمية الوطنية.

نصر أكتوبر عيد المصريين

مصدر رئيسي لتعريف الجيل الجديد بتاريخ البلاد

وتابعت: تعتبر الأعمال الوطنية مصدرًا رئيسيًا لتعريف الجيل الجديد بتاريخ البلاد، والعمل على زيادة الحب لها، الأمر الذي يعود بالنفع على المدى القصير والبعيد، وتعتبر هذه الأعمال من أهم وسائل التواصل بين الجيل الحاضر والجيل الماضي، وبين المواطنين والدولة، وبين المصريين وغيرهم من الشعوب.

وأكدت الدكتورة صافيناز عبدالسلام أن إحدى فوائد هذه الأعمال هي أنها تزرع الانتماء والولاء للوطن، وتثير في نفوس المشاهدين والقراء مشاعر الفخر والاحترام والثقة بأنفسهم كجزء من هذا الوطن، كما أنها تحفز على التعلم من التجارب والدروس التاريخية، والاستفادة من التراث والثقافة المصرية، والإسهام في التطور والتقدم المستمر للوطن.

ذكرى أكتوبر

ولعل من أشهر الأمثلة على هذه الأعمال في مجال السينما أفلام: "أبناء الصمت، الناصر صلاح الدين، أغنية على الممر، الطريق إلى إيلات"، ومسلسلات مثل رأفت الهجان ودموع بعيون وقحة، وغيرها من الأعمال الوطنية المميزة.