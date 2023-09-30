"حكاية وطن" يسلط الضوء على نجاح مصر فى القضاء على فيروس سى

شهد الر ئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا بعنوان "حكاية وطن" لاستعراض الإنجازات التي تحققت بالدولة خلال الـ10 سنوات الماضية، من خلال مشاركة الفنان أحمد فؤاد سليم والفنانة ماجدة زكي، وذلك خلال افتتاح الرئيس أولى جلسات حكاية وطن بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الفنان أحمد فؤاد سليم، بدوره التمثيلي عن جد يحكي حكاية وطن لحفيده: "كان عندنا تحديات كثيرة أوي لكن المحنة علمتنا إن اللي ظروفه صعبة يشغل دماغه، فكان لازم نواجه مشكلة الاقتصاد والطرق، ونتأكد من وصول الدعم لمستحقيه".

القضاء على العشوائيات أهم تحديات الدولة المصرية

وتابع: "تمت مواجهة تحديات مثل شبكات المياه والعشوائيات اللي متلقش بدولة بحجم مصر، وقرى الدلتا والصعيد اللي اتنست من سنين طويلة".

وعلقت الفنانة ماجدة زكي، بدورها التمثيلي داخل فيلم "حكاية وطن": "وعلشان نصلح كل الحاجات دي بعد كل السنين كان لازم توجع لكن احنا استحملنا، ووقفنا ورا بلدنا وقلنا هنبنيها عشان خاطر كل الأجيال الجاية".

وسلط الفيلم الضوء على نجاح مصر في مواجهة فيروس سي، مرددا: "كان في ناس كتير عانت من فيروس سي وكتير من الأمراض اللي انتشرت في أماكن كتيرة بسبب قلة الرعاية فقررنا نعمل مبادرات صحية وتطوير شامل للمنظومة الصحية، وقوافل طبية، وده اللي هنبني عليه أرض ثابتة نبني عليه مشروع التأمين الصحي الشامل اللي بنحلم بيه من زمان".