مدبولى: نعمل فى ظل اقتصاد أزمة منذ 2011

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل في ظل اقتصاد أزمة منذ 2011، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية من ذلك التاريخ وهي في أزمات بين المحلية والعالمية.

وأضاف، خلال كلمته بفعاليات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" المُنعقد اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة: "إحنا شغالين في ظل أزمات متتالية ومعندناش رفاهية العمل من غير أزمات".

وتابع: "كان هناك مخطط ودستور لعملية التنمية، عمل بها 34 استشاريًا وخبيرًا مصريًا في كل المجالات، ووضعوا رؤية ومخططًا للمدن الجديدة والأراضي الزراعية، وكيف نعظِّم من موارد مصر وكيف نبني دولة".

وواصل: "اطلعت بنفسي على عشرات الخطط على مدار عقود، ولا أزعم أنه الأفضل بين كل المخططات للتنمية في مصر، ولكن كان من الممكن أن يكون مخططًا بين الأدراج، إلا أن الشيء الوحيد المختلف أن تكون لديك الرغبة والإرادة للتنفيذ"، مضيفًا: "الموضوع مش مجرد حلم، ولكن إرادة للتنفيذ، وهو ده اللي يفرق أي مخطط".

مؤتمر حكاية وطن

وتنطلق جلسات «حكاية وطن» بالجلسة الافتتاحية، يعقبها استراحة ثم جلسة الاقتصاد، وتختتم فعاليات اليوم الأول بجلسة الطاقة.

ويستمر مؤتمر «حكاية وطن» حتى 2 أكتوبر المقبل، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات، التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية؛ فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.