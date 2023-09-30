السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الوزراء: لدينا خطة لمضاعفة عدد السائحين إلى 30 مليونًا

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قطاع السياحة شهد على مدار التسع سنوات الماضية، نهضة لم يشهدها من قبل، حيث تم إنشاء وتأهيل 29 متحفًا، وترميم 221 موقعًا أثريًا. 

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، اليوم السبت: أن المتحف المصري كبير يشهد اللمسات الأخيرة للافتتاحه، واكتشافات أثرية كثيرة تمت خلال الفترة الأخيرة، ولدينا خطة لمضاعفة عدد السائحين، إلى 30 مليون سائح، واستعادة وتيرة التنمية السياحية". 

برنامج جلسات اليوم من مؤتمر حكاية وطن

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة، والتي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فضلاً عن التحديات التي تواجه الدولة.

مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قطاع السياحة 221 موقع أثري تأهيل 29 متحف حكاية وطن المتحف المصري

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