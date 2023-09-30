السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| بدء مؤتمر حكاية وطن.. وبداية العام الدراسي الجديد

أخبار الظهيرة
أخبار الظهيرة

تنوعت أخبار الظهيرة، خلال الساعات الماضية، بين سياسية وفنية واجتماعية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

حكاية وطن.. 300 مليار جنيه فائض مستهدفات الموازنة لعام 2023 - 2024 لأول مرة

الرئيس السيسى: الدول تقوم بالعمل والتضحية وليس بالكلام

 

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدول تقوم بالعمل والتضحية وليس بالكلام. 

وأوضح الرئيس السيسي، خلال حضوره مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، أن التحديات التي شهدتها الدولة المصرية كانت كفيلة بهدمها، للمزيد اضغط هنا.

 

مؤتمر "حكاية وطن".. مدبولى: عملنا على التنمية بالتوازي مع تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة عملت على التنمية بالتوازي مع تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، للمزيد اضغط هنا.

 

غدا.. انطلاق الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد طاعون المجترات الصغيرة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن انطلاق الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة غدا الأحد، للمزيد اضغط هنا.

جامعة القاهرة تستقبل الطلاب الجدد والقدامى لبدء العام الدراسى الجديد

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن انتهاء الجامعة من الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد 2023/ 2024 المقرر له أول أكتوبر، حيث تستقبل الجامعة نحو 260 ألف طالب وطالبة بمختلف كلياتها في العام الجامعي الجديد، للمزيد اضغط هنا.

 

انطلاق العام الدراسى الجديد فى 12 محافظة على مستوى الجمهورية.. اليوم

 

انطلق اليوم السبت، العام الدراسي الجديد 2023/2024، في مدارس 12 محافظة التي لم تطبق إجازة السبت، وهي محافظات: "البحيرة - كفرالشيخ - الفيوم - الإسماعيلية - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - شمال سيناء"، على مستوى الجمهورية، للمزيد اضغط هنا.

 

موعد ومكان صلاة الجنازة على نجل سامى العدل (تفاصيل)

أعلنت رشا سامي العدل، نجلة الفنان سامي العدل، عن موعد ومكان دفن جثمان شقيقها الممثل الشاب والمخرج أحمد سامي العدل، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت، للمزيد اضغط هنا.

الرئيس عبدالفتاح السيسي حكاية وطن مصطفى مدبولى الاستقرار السياسي والأمني وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

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