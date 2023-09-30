غدًا.. انطلاق الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد طاعون المجترات الصغيرة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن انطلاق الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة غدا الأحد.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وقالت الدكتورة نجلاء رضوان رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة،اليوم السبت، إن الحملة تستهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية، تحت إشراف مديري مديريات الطب البيطري في المحافظات، لضمان تنفيذ الحملة على الوجه الأمثل، بالإضافة إلى قيام فرق الإرشاد البيطري بكافة أنحاء الجمهورية بتوعية المزارعين بضرورة الاستجابة للفرق البيطرية القائمة على تنفيذ الحملة لتحصين رءوس الأغنام والماعز من مرض طاعون المجترات الصغيرة حفاظا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية.

وأضافت أن هناك بعض الجهات ذات الصلة (مديرية الأمن والمحليات ومديرية الأوقاف والمسئولين عن الكنائس والعمد والمشايخ ورؤساء المدن) يقدمون ما يلزم من دعم للجان التحصين.

قوافل بيطرية مجانية تجوب المحافظات للحفاظ على الثروة الحيوانية

انطلاق الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد طاعون المجترات الصغيرة

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تنظم حملات دورية ومستمرة طوال العام لتحصين المواشي ضد الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى القوافل البيطرية المجانية التي تجوب المحافظات للحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعتبر أحد أهم محاور الأمن الغذائي.

تحصين رءوس الأغنام والماعز من مرض طاعون المجترات الصغيرة

كذلك، نفذ معهد بحوث الصحة الحيوانية سلسلة من القوافل البيطرية المجانية بالتعاون مع حزب مستقبل وطن بمحافظتي الدقهلية وبني سويف لعلاج مواشي صغار المربين، كما أعلن اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية عن مشاركة الجهاز في قافلة المنافذ المتحركة إلى شمال سيناء بالسيارات المحملة بالانواع المختلفة من أسماك بحيرة البردويل الطازجة.