السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مجلس النواب يواصل استقبال الأعضاء للتوقيع على نماذج تزكية المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024

مجلس النواب
مجلس النواب

يواصل أعضاء مجلس النواب، اليوم السبت، توافدهم على البهو الفرعوني لمجلس النواب، للتوقيع على نماذج تزكية المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤.

نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية

حيث أتاحت الأمانة العامة لمجلس النواب نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلًا لنص المادة "١٤٢" من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح (٢٠) عضوًا من أعضاء مجلس النواب، والمادة (١٠٨) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.

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الهيئة البرلمانية للشعب الجمهورى توقع نماذج تزكية لمرشحها الرئاسى حازم عمر

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مجلس النواب يواصل استقبال الأعضاء لتحرير نماذج تزكية المترشحين لانتخابات الرئاسة

 موعد بداية الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد بداية الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، وأصدرت قرارها بدعوة جميع الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في مقار اللجان الفرعية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك عقب الاطلاع على الدستور بتنظيم كل الانتخابات الرئاسية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي حالة الإعادة للانتخابات الرئاسية، سيكون التصويت خارج مصر، خلال أيام (الجمعة والسبت والأحد)، الخامس والسادس والسابع من شهر يناير 2024، وفي داخل مصر، الإثنين والثلاثاء والأربعاء، الثامن والتاسع والعاشر في شهر يناير 2024.

ويشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية توافر الشروط الآتية:

1-أن يكون المواطن مصريًا من أبوين مصريين.

2-ألا يكون المواطن قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

3-أن يكون المواطن حاصلا على مؤهل عال.

4-أن يكون المواطن متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

5-ألا يكون المواطن قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

6-أن يكون المواطن قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.

7-ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.

8-ألا يكون المواطن مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

النواب اثناء التوقيع على نماذج التزكية
النواب اثناء التوقيع على نماذج التزكية
النواب اثناء التوقيع على نماذج التزكية
النواب اثناء التوقيع على نماذج التزكية
النواب اثناء التوقيع على نماذج التزكية
النواب اثناء التوقيع على نماذج التزكية
النواب اثناء التوقيع على نماذج التزكية
النواب اثناء التوقيع على نماذج التزكية
مجلس النواب البهو الفرعوني نماذج تزكية نماذج تزكية المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية

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