السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل.. موعد بدء الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج وفى مصر

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

مع اقتراب ماراثون انتخابات الرئاسة، يحرص المواطنون على معرفة موعد انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج عبر “جوجل”.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد بدء الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، خلال مؤتمر صحفي تناول ضوابط ومواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية 2024.

موعد بدء الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

ويستعرض "الدستور" في هذا التقرير موعد بدء الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج.

موعد بدء الانتخابات الرئاسية للمصريين في بالخارج

وخلال المؤتمر، أعلن المستشار وليد حسن حمزة بصفته رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد بدء الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، إذ سوف تكون أيام 1 و2 و3 في شهر ديسمبر المقبل.

دعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة البيانات

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد بداية الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، وأصدرت قرارها بدعوة جميع الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في مقار اللجان الفرعية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك عقب الاطلاع على الدستور بتنظيم كافة الانتخابات الرئاسية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي حالة الإعادة للانتخابات الرئاسية، سيكون التصويت خارج مصر، خلال أيام (الجمعة والسبت والأحد)، الخامس والسادس والسابع من شهر يناير 2024، وفي داخل مصر، الاثنين والثلاثاء والأربعاء، الثامن والتاسع والعاشر في شهر يناير 2024.

ويشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية توفر الشروط الآتية:

1-أن يكون المواطن مصريًا من أبوين مصريين.

2-ألا يكون المواطن قد حمل أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى.

3-أن يكون المواطن حاصلا على مؤهل عال.

4-أن يكون المواطن متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

5-ألا يكون المواطن قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

6-أن يكون المواطن قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.

7-ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.

8-ألا يكون المواطن مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

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شروط قبول طلب الترشح لرئاسة الجمهورية

ويشترط لقبول طلب الترشح لرئاسة الجمهورية:

1- أن يزكى المواطن المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب.

2- أن يؤيده المواطن ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

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