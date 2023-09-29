الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

المتحدة للخدمات الإعلامية: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين فى الانتخابات الرئاسية

المتحدة
المتحدة

أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بيانًا أكدت خلاله سياستها فى تغطية الانتخابات الرئاسية على عدد من النقاط من أبرزها أن الشركة المتحدة بجميع قنواتها وصحفها ومواقعها وكل وسائل الإعلام التابعة والمملوكة لها ستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وحملاتهم التزامًا بالدستور والقوانين وأكواد المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ومواثيق الشرف الاعلامية والصحفية المنظمة لتغطية الانتخابات. 

وجاء نص البيان كالتالي:

بعد الإعلان رسميًا عن بدء الاستحقاق الدستوري وإجراء الانتخابات الرئاسية التي تعتبر أهم حدث يحدد مصير المصريين ويرسم خطوات وطريق مستقبل بلادنا مصر لما لمنصب رئيس الجمهورية الذي تجرى حوله الانتخابات من أهمية.. فإن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تؤكد على التالي:
- الشركة المتحدة بجميع قنواتها وصحفها ومواقعها وكل وسائل الإعلام التابعة والمملوكة لها ستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وحملاتهم التزامًا بالدستور والقوانين وأكواد المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ومواثيق الشرف الاعلامية والصحفية المنظمة لتغطية الانتخابات.

-الشركة المتحدة ستنفتح على أخبار جميع المرشحين في المعركة الانتخابية خلال فترة الدعاية التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات؛ في إطار حرصها على تعريف المواطن المصري وتوعيته بأهمية الانتخابات وإجراءاتها المختلفة وكذلك كل برامج وأنشطة المرشحين، بما يعكس صورة مصر الحضارية وعراقة وريادة إعلامها.

-الشركة المتحدة تشير إلى تأهب جميع إصداراتها لتقديم أكبر تغطية للحدث الأهم  في مصر؛  بداية من مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات وإعلان المخطط الزمني؛ مرورًا بفترات التوكيلات وفتح باب الترشح وصولًا إلى إجراء الانتخابات والإعادة وفرز النتائج وإعلان الفائز.. وذلك من خلال عدد من الصحفيين والإعلاميين المدربين وعبر أحدث وسائل التكنولوجيا والأدوات المتطورة التى تملكها الشركة وتساعد في إتمام المهمة.

-أخيرًا.. يأتي بيان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية محددًا لموقفها من كافة المرشحين الفعليين بعد فتح باب الترشح.. مرحبًا بالتواصل مع حملات المرشحين جميعهم في إطار المتفق عليه من قواعد مهنية منظمة.

المتحدة للخدمات الإعلامية الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات المجلس الأعلى للصحافة وسائل الاعلام

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