الطاهري يعلن خطة عمل "المتحدة" لتغطية الانتخابات الرئاسية: مستعدين من شهر

تحدث الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن طبيعة تعامل "المتحدة" مع الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، قائلا: “بيان الشركة الذي أصدرته قبل قليل بخصوص الوقوف على مسافة واحدة من جميع مرشحي الانتخابات الرئاسية يحمل دلالات كثيرة، مثل دلالة التوقيت، فقد جاء بعد الإعلان رسميا من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات التي أعلنت الجدول الزمني للاستحقاق الدستوري الأهم”.

الطاهري: نتواجد على الأرض بكل محافظات مصر

وأضاف الطاهري، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الشركة المتحدة تشكل القوة الضاربة للإعلام المصري وتشكل أحد أهم الكيانات الإعلامية في الشرق الأوسط، وبالتالي فإن تعاملها مع استحقاق دستوري بهذه الأهمية، وهو الانتخابات الرئاسية المصرية التي ينظر إليها العالم باهتمام بالغ لما تمثله مصر من ثقل إقليمي ودولي، هو في حد ذاته، يعطي المثل في التعامل الإعلامي وتعطي القدوة والمثل في المعلومة الدقيقة، وبناء وعي حقيقي وليس مزيفا، والوقوف على مسافة واحدة من المرشحين كافة بعد الإعلان عنهم في الفترة القادمة.

وحول خطة عمل "المتحدة"، تابع رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،: "فيما يخص قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، فإننا نستعد منذ شهر لهذا الحدث الهام، والقطاع سيتواجد في تغطية الانتخابات بقوة والتواصل مع كل حملات المرشحين، علاوة على أننا ونتواجد على الأرض بكل محافظات مصر بعدد مكثف من مراسلين من أبناء هذه المحافظات وسيتواجدون في كل شبر بالجمهورية".