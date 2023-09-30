السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح أساسيًا

ليفربول
ليفربول

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من البريميرليج.

ويحل فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، ضيفًا ثقيلًا على نظيره توتنهام هوتسبير، في قمة نارية على ملعب "توتنهام"، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي

من المرجح أن يكون تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون.

خط وسط الملعب: دومينيك سوبوسلاي - ماك أليستر - كورتيس جونز.

في خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.

معلق مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

سيتولى المُعلّق الرياضي "حفيظ دراجي" مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي، والتي ستُذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1

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محمد صلاح يصطدم بتوتنهام مع ليفربول فى الدورى الإنجليزى

ترتيب ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، خلف مانشستر سيتي المتصدر برصيد 18 نقطة.

بينما يتواجد فريق توتنهام هوتسبير حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، خلف برايتون صاحب المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط.

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