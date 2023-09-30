مدير مشروع جمعيتى لـ"الدستور": فتح 8100 منفذ خلال المراحل الأربعة

قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين ومعاون وزير التموين، مدير مشروع جمعيتي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنه تم رفع تقرير موسع لوزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، أشير فيه إلى فتح 8100 منفذ لمشروع جمعيتي خلال المراحل الأربعة، مشيرًا إلى أن المتبقى تنفيذه خلال الشهرين المقبلين حوالي 100 منفذ ضمن المرحلة الرابعة، ليصل إجمالي المنافذ إلى 8200 منفذ لمشروع جمعيتي.

وأشار إلى أن المشروع يوفر حتى الآن 24000 وظيفة، وجارٍ استكمال تشغيل باقي المنافذ المتبقية في المرحلة الرابعة من المشروع.

ولفت إلى أن الوزارة تشارك ضمن مبادرة «حياة كريمة» بـ330 منفذًا لجمعيتي بإجمالي 990 فرصة عمل فى 52 قرية، موزعة على 20 محافظة، وتم تنفيذ ذلك طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

حياة كريمة

وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية تغطية القرى الأكثر احتياجًا وقرى المبادرة الرئاسية، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، من خلال افتتاح منافذ تابعة لمشروع جمعيتي، في إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة.

كان قد أصدر الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين، مدير مشروع جمعيتي، قرارًا لمديري مديريات التموين والتجارة الداخلية وشركتي الجملة (العامة- المصرية) يتيح لمن يرغب من البدالين التموينيين بالتحويل والانضمام لمشروع جمعيتي، تنفيذًا لتعليمات الوزير.

وأضاف أنه جار حاليًا مراجعة طلبات المرحلة الخامسة، حيث تم التوجيه للسادة مديري المديريات بفحص الطلبات المقدمة ومراجعة تقديم أصحابها المستندات المطلوبة وحال استيفاء شروط التقدم يتم إجراء المعاينة المبدئية، وبعد ذلك تتم مراجعة استيفاء المنفذ الشروط، وخاصة شرط المسافة والمتوسط ورخصة المنفذ ورخصة المبني أو العقار.

وستتم خلال الفترة المقبلة مراجعة كل الطلبات المقدمة ومدى مطابقتها شروط المعاينة المبدئية والنهائية، وبعد ذلك يتم التوجه للشركات بتوقيع العقود وتفعيل الماكينات بعد قيام المستوفين للشروط بعمل التشطيبات اللازمة لتدخل المنافذ المقبولة الخدمة خلال الشهرين المقبلين.