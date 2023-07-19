التموين: برنامج تدريب العاملين يهدف لرفع كفاءتهم فى مشروع جمعيتى

علق الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، على توجيه الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستكمال عقد الدورات ‏التدريبية للعاملين في 100 مجمع استهلاكي، وكذلك 100 من منافذ مشروع جمعيتي ‏أيضًا على مهارات البيع والتسويق للمتسوقين، وكذلك مهارات التخزين والسلامة المهنية.

وقال "كمال" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الأربعاء، إن المنافذ التموينية تشمل 3 أنواع، البقالة التقليدية والمجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي، وذلك من أجل تشغيل الشباب، موضحًا أن كل هذه المنافذ تعمل في صرف التموين وصرف فارق نقاط الخبز وعمليات البيع الحر.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التموين، كل هذه العمليات تتم بهدف رفع كفاءة المنافذ وزيادة معدلات التشغيل بها، وكذلك معدلات الربحية واجتذاب المزيد من المستهلكين بما يضاهي السلاسل التجارية في القطاع الخاص، موضحًا أنه تم توقيع بروتوكول مع إحدى الشركات الرائدة في مجال البرامج التدريبية وتم عقد الدورة الأولى، والذي شهدت تدريب 25 مجمعًا استهلاكيًا و25 فرعًا من مشروع "جمعيتي" على الصحة والسلامة المهنية وأسلوب التخزين وأسلوب العرض وكيفية التعاون مع المواطنين وخدمة ما بعد البيع.

وأكد أن هذا البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة العاملين في مشروع جمعيتي لاستقطاب المزيد العاملين والمستهلكين وزيادة معدلات الربح.