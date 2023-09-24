الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

الصوامع
الصوامع

قال ميكيلي كاروني، سفير إيطاليا في القاهرة، إن بلاده أسقطت 100 مليون دولار من الديون المستحقة لها على مصر، وذلك ضمن برنامج مبادلة الديون الإيطالية.

وأشار كاروني، خلال زيارة إلى صومعة منيا القمح في الشرقية لتخزين الحبوب، إلى تخصيص 75 مليون دولار من البرنامج لتطوير 6 صوامع تكنولوجية لتخزين الحبوب في مصر.

وكشف عن اختيار أماكن الصوامع بالقرب من أماكن الإنتاج بالنسبة للمزارعين.

وأضاف أن تطوير صومعة منيا القمح بالشرقية يأتي بدعم من الحكومة الإيطالية، لافتًا إلى أن الشركات الإيطالية حريصة على التعاون مع نظيرتها المصرية للعمل في السوق المصرية في مجال الأمن الغذائي.

وذكر أن إيطاليا حريصة على نقل التكنولوجيا الإيطالية إلى مصر بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

الصوامع سفير إيطاليا التموين الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية القمح الاحتياطي

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