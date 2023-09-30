"مدبولى": معدلات الفقر فى الصين لم تنخفض إلا بعد 22 سنة من الشغل المتواصل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الصين الدولة العظمي انخفضت معدلات الفقر فيها بعد 22 سنة من الشغل المتواصل في برنامج التنمية الشاملة في الصين، وما زالت نسب الفقر كما هي.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، اليوم السبت، أن هناك كتابًا صدر في عام 2012 تحت عنوان "لماذا تفشل الأمم؟"، وفي مقدمة الكتاب المؤلفون اختاروا مصر كنموذج للدولة الفاشلة، وهناك تساؤلات عن مصر ولماذا هي فقيرة؟، إن الكتاب خرج من واقع كتاب وباحثين حللوا أسباب فشل مصر، ومن أبرزها فشل حكومة في الاستجابة لتقديم الخدمات والطبيعة الجغرافية، وأن معظمها أراضي صحراوية، وافتقار المصريين إلى أخلاقيات العمل.

وتابع رئيس الوزراء: أنه "على مدار التاريخ لم تكتمل لمصر أي تجربة تنموية إلّا في عهد محمد علي، وهذا كان ظاهرًا آخر 30 سنة في نمو الاقتصاد المصري، وكانت ليست لدينا تجربة حقيقية تُظهر الاتجاه الذي تسلكه مصر لتحقيق تنمية".

برنامج جلسات اليوم من مؤتمر حكاية وطن

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة، والتي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات، التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.