بعد نمو اقتصادى كبير.. هل تنجح الهند كبديل الصين فى الاستثمار العالمى؟

سلطت صحيفة آسيا تايمز الآسيوية الضوء على نمو الاقتصاد الهندي خلال هذه الفترة بشكل أسرع من الاقتصاد الصيني، مشيرة إلى أنه سيكون من الحكمة للمستثمرين إلقاء نظرة ثانية قبل إعادة تخصيص الأموال والمصانع إلى دلهي.

الهند تكتسب شعبية بين المستثمرين الدوليين

وأضافت الصحيفة أن الهند تكتسب شعبية بين المستثمرين الدوليين الذين يبحثون عن التحوط في الصين، حيث يمكن أن تكون الإشارات المرجعية المالية مفيدة جدًا في تقييم مدى استعداد السوق لوقت الذروة العالمي، وهذا هو الحال عندما أضاف بنك جيه بي مورجان تشيس آند كو الديون الهندية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة.

ويخطط البنك للقيام بذلك على وجه التحديد في يونيو 2024، وربما يجذب 40 مليار دولار أمريكي إلى أكبر اقتصاد في جنوب آسيا، وفي وقت يشعر فيه المستثمرون بأن الهند بديل جاهز للصين المتباطئة.

ولعل الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن الهند سوف تدخل مؤشر جيه بي مورجان بعد أيام قليلة من وصول رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى 10 سنوات في السلطة، في 26 مايو 2014، بعد أن عاد حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي إلى السلطة بأجندة جريئة للإصلاح الاقتصادي.

تحويل الهند إلى وجهة استثمارية

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد مرور ما يقرب من عقد من الزمان، فالتساؤل هو ما إذا كان عصر مودي قد ساعد في تحويل الهند إلى وجهة استثمارية أكثر ابتكارًا وإنتاجية وازدهارًا؟، حيث شعر المستثمرون الذين يندفعون في طريق الهند بالعديد من الرضا.

كما أصبحت الهند في واقع الأمر بمثابة قصة اقتصادين، حيث يشهد الاقتصاد تقدمًا ملحوظًا مع معدل نمو يفوق الصين، وتدافع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا "يونيكورن" التي تهيمن على سوق الأسهم، ولكن على المستوى الجزئي، تعتبر الهند قصة تحذيرية أكثر من كونها نموذجًا للأسواق الناشئة.

اقتصاد الهند سوف يصبح قريبًا خمسة تريليونات دولار

وفي قمة مجموعة البريكس التي استضافتها نيودلهي في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن مودي أن "اقتصاد الهند سوف يصبح قريبًا خمسة تريليونات دولار"، وهذا من شأنه أن يجعل اقتصاد الهند أكبر من اقتصاد اليابان، ومن الواضح أن الهند تكسب أصدقاء في مناصب عليا، وكما يرى جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان تشيس، فإن ارتفاع التفاؤل بشأن الهند له ما يبرره.

وفي حديثه في منتدى عقد في لندن هذا الأسبوع، قال ديمون: "انظروا إلى هذا المؤتمر، أتذكر أنه قبل ثماني أو تسع سنوات بدأنا مع 50 أو 75 عميلًا، والآن هناك 700 مستثمر حول العالم، و100 شركة تقدم عروضًا، أعتقد أن تفاؤل الهند له ما يبرره تمامًا في الواقع".

من المرجح أن يكون المستثمرون الأجانب أكثر نشاطًا في سوق الدخل الثابت الهندي

ويشير مين داي، الخبير الاستراتيجي في بنك مورجان ستانلي، إلى أن إدراج الهند في مؤشرات مثل مؤشر جيه بي مورجان "يمكن أن يكون عامل دفع لتحفيز التدفقات الأجنبية إلى الهند، ومن المرجح أن يكون المستثمرون الأجانب أكثر نشاطًا في سوق الدخل الثابت الهندي، ويقول إن هذا (حدث مهم)".

ويقول الخبير الاقتصادي روبرت كارنيل من بنك آي إن جي: يبقى أن نرى ما إذا كان قرار جيه بي مورجان سيحفز الآخرين، مثل مؤشر فوتسي راسل على أن يحذو حذوه، وفي كلتا الحالتين، بالإضافة إلى دعم الروبية الهندية، من المفترض أن يساعد القرار أيضًا في تقليل فروق أسعار السندات الحكومية على سندات الخزانة الأمريكية، وكذلك الانتقال إلى أسعار فائدة أقل لسندات الشركات.

ومع تزايد عزلة الصين وسط دعوات "إزالة المخاطر" و"الفصل"، ومع سعي واشنطن وحلفاؤها في آسيا إلى إيجاد بطل جديد للنمو في الأسواق الناشئة، فإن اقتصاد مودي الذي يبلغ حجمه 3.4 تريليون دولار حريص على تعزيز النمو.

وهذا العام، يرى صندوق النقد الدولي أن الهند تساهم بأكثر من 15% من النمو العالمي. ورغم أن نفوذ الهند العالمي لا يزال أقل من نصف نظيره في الصين (35%)، إلا أن نفوذها العالمي يشهد نموًا واضحًا.