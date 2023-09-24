الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس الصوت والضوء: زيارة سفير الهند لها مردود إيجابى للسياحة الهندية الوافدة لمصر

رئيس الصوت والضوء
رئيس الصوت والضوء

استقبلت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق سفير الهند  بالقاهرة اجيت جوبتيه وأسرته لحضور عرض "الصوت والضوء" بمعبد الكرنك  وكان في استقباله حاتم الصغير مدير عام منطقة الكرنك نيابة عن محمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذي.

صرح محمد عبد العزيز في بيان له اليوم أنه تمت استضافة سفير الهند بالقاهرة اجيت جوبتيه وأسرته لحضور عرض الصوت والضوء والتي تعتبر من الزيارات المهمة التي لها مردود إيجابي للسياحة الهندية الوافدة لمصر وخصوصًا بعد زيارة وزير الدفاع الهندي راجناث سينج والتي جذبت مزيدا من السائحين الهنود المهتمين بالسياحة الثقافية.

وصرح السفير بأنه حريص بشكل دائم علي حضور عروض الصوت والضوء كما عبر عن امتنانه وسعادته بإهدائه درع الصوت والضوء وقد وجه دعوة للهنود الاستمتاع بالحضارة المصرية القديمة.

جدير بالذكر أن الشركة استقبلت مؤخرًا العديد من الشخصيات المهمة والعامة منها المدرب العالمي بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي وسفراء الدول الإفريقية.

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