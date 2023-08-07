الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توحيد سعر تذاكر عروض الصوت والضوء بالمواقع الأثرية

الصوت والضوء بالأهرامات
الصوت والضوء بالأهرامات

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء، توحيد سعر بيع تذاكر عروض الصوت والضوء، وذلك للسائح بالمواقع الأثرية الذي يقوم بشراء التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني قبل القدوم لمصر، وكذلك السائح الذي يقوم بشراء التذاكر من مصر بعد الوصول سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية.

وقد قامت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية بإخطار غرفة شركات السياحة بأنه تم تعديل أسعار التذاكر لحضور عرض الصو والضوء، بالجنية المصري لتعادل سعر الدولار الأمريكي حاليًا، لافتة أنه يتم حضور المصريين والعرب عروض الصوت والضوء المقامة باللغة الإنجليزية بسعر التذكرة للأجنبي، وتقام  العروض باللغة العربية للمصريين والعرب فقط بسعر التذكرة للمصريين، وفي حالة رغبه الأجانب الحضور للعروض المقامة باللغة العربية يتم محاسبتهم بنفس سعر التذكرة الأجنبي، كما تقدم الشركة خدمة الترجمة مجانًا.

يشار إلى أن عروض الصوت والضوء أصبحت من المكونات للبرامج السياحية السائحين عند زياراتهم سواء للقاهرة أو الأقصر أو أسوان، وتجرى في العديد من المواقع الأثرية للاستماع إلى حكاية كل أثر.

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