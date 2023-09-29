الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"النواب الأمريكى" يوافق بالأغلبية على 300 مليون دولار كمساعدات جديدة لأوكرانيا

النواب الأمريكي
النواب الأمريكي

أعلن مجلس  النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، عن الموافقة بأغلبية ساحقة على تقديم حزمة مساعدات جديدة بقيمة 300 مليون دولار لأوكرانيا.

ورفض مجلس النواب الأمريكي التعديل الذي قدمه الحزب الجمهوري، حول استبعاد التمويل المقدم لأوكرانيا من ميزانية وزارة الخارجية الأمريكية، بأغلبية 342 عضوا في مجلس النواب، مقابل تأييده من قبل 90 من الأعضاء.

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موقف كيفن مكارثي من مشروع قانون الدفاع

وقبل أسبوع، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، في تصريحات صحفية، إنه سيزيل مبلغ 300 مليون دولار من مشروع قانون الدفاع، وسيجري تصويتا منفصلا على التمويل بعد انضمام النائبة مارجوري تايلور جرين.

وتراجع مكارثي بعد يوم واحد، وأعلن عن أنه لن يفصل المساعدات لأوكرانيا عن مشروع قانون الدفاع بعد أن أدرك أن إجراء المخصصات لتمويل وزارة الخارجية يشمل أيضا مساعدة كييف.

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وقال رئيس النواب الأمريكي آنذاك، إنه سيكون من الصعب للغاية إزالة المساعدات لأوكرانيا من تشريعات وزارة الخارجية.

البنتاجون يعلن تأسيس إنتاج مشترك للأسلحة مع أوكرانيا والاتحاد الأوروبى وأستراليا

والثلاثاء الماضي، أعلن نائب وزير الدفاع الأمريكي لشئون مشتريات الأسلحة ويليام لابلانت، عن أن الولايات المتحدة بدأت إنتاجا مشتركا للمعدات العسكرية مع أوكرانيا والاتحاد الأوروبي وأستراليا.

وأضاف "لابلانت" خلال حدث أقيم في مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS: "سنبدأ الإنتاج المشترك مع أستراليا، وذات الأمر ينطبق على أوروبا، بل نؤسس إنتاجا مشتركا مع الأوكرانيين في بلدهم".

وأشار إلى أن قمة حلف الشمال الأطلسي "الناتو"، التي عقدت في فيلنيوس في شهر يوليو الماضي، أولت أهمية كبيرة للتعاون الدولي في إنتاج وتوريد الأسلحة.

وخلص المسئول الأمريكي إلى أن "التطور في هذا الاتجاه سيكون ذا أهمية كبيرة لحلف الناتو"، حسبما نقلت وكالة نوفوستي الروسية.

 وأعلن البيت الأبيض، الجمعة، عن عزم السلطات الأمريكية عقد مؤتمر في الخريف المقبل لمناقشة آفاق تنظيم الإنتاج المشترك مع أوكرانيا في المجال الصناعي العسكري.

النواب الأمريكي حزمة مساعدات أوكرانيا الحزب الجمهوري الخارجية الامريكية رئيس مجلس النواب الأمريكي

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