الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لهذه الأسباب تنعقد جلسة "النواب الأمريكي" للتحقيق في عزل "بايدن"

بايدن
بايدن

وضح الرؤساء الجمهوريون للجان الرقابة والقضاء والطرق والوسائل في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، وجهة نظرهم حول الأساس الواقعي والقانوني القائم عليه التحقيق في عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، وجاء ذلك خلال مذكرة من 30 صفحة، حصلت عليها شبكة سي بي إس نيوز، الأمريكية.

أسباب التحقيق في عزل "بايدن"

وزعم جيسون سميث، رئيس لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب، يوم الخميس أن "عائلة بايدن اتاحت امكانية الحصول على علامات تجارية إلى سلطة جو بايدن، وقامت وزارة العدل التابعة لبايدن بحماية علامة بايدن التجارية، لذا علينا أن نواصل متابعة كشف الحقائق".

وبحسب المذكرة، تبحث اللجان فيما إذا كان "بايدن"، "أساء استخدام منصبه الفيدرالي لإثراء عائلته وإخفاء سوء سلوكه، أو أن الأمر يعود إلى سوء سلوك عائلته".

وكتب الرؤساء: "الغرض من هذا التحقيق - وهو مجرد تحقيق في هذه المرحلة - هو تحديد ما إذا كانت هناك أسباب كافية للجان لصياغة مواد المساءلة ضد الرئيس بايدن لينظر فيها مجلس النواب بكامل هيئته".

قال الشاهد الجمهوري جوناثان تورلي، أستاذ القانون في جامعة جورج واشنطن، إنه لا يعتقد أن الجمهوريين لديهم حاليًا أدلة كافية للتحقيق الرسمي والمساءلة، وأصر على أن المساءلة لا ينبغي أن تكون "تعجلًا في إصدار الأحكام".

وأضاف تورلي: "في الواقع، لا أعتقد أن الأدلة الحالية ستدعم مواد المساءلة، هذا شيء يجب أن يثبته التحقيق. لكنني أعتقد أيضًا أن مجلس النواب قد تجاوز عتبة التحقيق في عزل الرئيس في سلوك الرئيس بايدن". 

البيت الأبيض ينتقد الإجراءات

انتقد البيت الأبيض، الخميس، الجمهوريين في مجلس النواب، لشروعهم تحقيقا لعزل الرئيس قبل أيام من إغلاق الحكومة، حيث لم يوافق الكونجرس بعد على إجراء لتمويل الحكومة. وفي يوم الخميس، قام الديمقراطيون في اللجنة بإعداد ساعة للعد التنازلي للساعات حتى بدء الإغلاق.

وقال البيت الأبيض: "أمامنا 61 ساعة و55 دقيقة حتى تغلق الحكومة أبوابها بسبب فوضى الجمهوريين المتطرفين في مجلس النواب وعدم قدرتهم على الحكم".

تابع:"ستكون العواقب مدمرة للغاية بالنسبة للشعب الأمريكي - من فقدان الوظائف، إلى عمل القوات بدون أجر، إلى تعريض الجهود المهمة لمكافحة الفنتانيل للخطر، وتقديم الإغاثة في حالات الكوارث، وتوفير المساعدة الغذائية، وغير ذلك الكثير. لا شيء يمكن أن يصرف الانتباه عن ذلك".

الرؤساء الجمهوريون القضاء الرئيس الامريكي جو بايدن عائلة بايدن

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