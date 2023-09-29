أبرزهما كلاسيكو الأهلي والإسماعيلي.. مواعيد مباريات الجولة الثالثة للدوري

اختتمت أمس الخميس، منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز (موسم 2023/2024)، والتي شهدت أقيمت مواجهتي المصري وفاركو والإسماعيلي والاتحاد السكندري.

ومع انتهاء هذه الجولة، ينتظر جميع عشاق الساحرة المستديرة والجماهير مواعيد مباريات الجولة الثالثة من المسابقة المحلية بشغف شديد، والتي تشهد عودة الأهلي مجددا للمنافسة، بعد غيابه في الجولة الثانية، بسبب انشغال المارد الأحمر، بمواجهة سان جورج الإثيوبي بدوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق منافسات الجولة الثالثة للدوري، الخميس المقبل الموافق 5 أكتوبر وتستمر حتى الاحد 8 من الشهر ذاته، حيث تقام المباريات على مدار 4 أيام متواصلة.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري 2023-2024

ونرصد لكم في السطور التالية مواعيد مباريات الجولة الثالثة للدوري بالكامل

الخميس 5 أكتوبر 2023

زد & بلدية المحلة.. ستاد القاهرة الدولي (الرابعة عصرا).

سموحة & المقاولون العرب.. ستاد الإسكندرية (السابعة مساء).

الجمعة 6 أكتوبر 2023

الاتحاد السكندري & الجونة.. ستاد الإسكندرية (الرابعة عصرا).

فاركو & سيراميكا كليوباترا.. ستاد برج العرب بالإسكندرية (السابعة مساء).

السبت 7 أكتوبر 2023

الداخلية & المصري البورسعيدي.. ستاد برج العرب بالإسكندرية (الرابعة عصرا).

طلائع الجيش & مودرن فيوتشر.. ستاد جهاز الرياضة العسكري (السابعة مساء).

البنك الأهلي & الزمالك.. ستاد القاهرة الدولي (السابعة مساء).

الأحد 8 أكتوبر 2023

الأهلي & الإسماعيلي.. السابعة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

بيراميدز & إنبي.. السابعة مساء (ستاد الدفاع الجوي).

ويذكر أن منافسات الجولة الثانية للدوري، قد انطلقت الإثنين الماضي واستمرت حتى أمس الخميس، وجاءت نتائجها على النحو التالي.

نتائج مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري

الاثنين 25 سبتمبر 2023

البنك الأهلي 0 بيراميدز 1

الزمالك 1 المقاولون العرب 1

الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

بلدية المحلة 0 سموحة 2

فيوتشر 2 الداخلية 1

الأربعاء 27 سبتمبر 2023

إنبي 0 طلائع الجيش 0

الجونة 0 زد 1

الخميس 28 سبتمبر 2023

المصري 1 فاركو 0

الإسماعيلي 3 الاتحاد السكندري 1

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وشهدت الجولة الثانية، تأجيل مباراة الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، لوقت لاحق تحدده رابطة الأندية المحترفة.