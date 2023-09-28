الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الإسماعيلى يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية فى شباك الاتحاد السكندرى

الإسماعيلي يهزم الاتحاد
الإسماعيلي يهزم الاتحاد

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، نغمة الانتصارات بالفوز على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وتمكن الإسماعيلي من تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام زد بهدف دون رد.

سجل ثلاثية الدراويش حمدي النقاز في الدقيقة السابعة وعبد الرحمن مجدي في الدقيقة 38 وياو أنور في الدقيقة 51.

وجاء هدف الاتحاد السكندري عن طريق مابولولو في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول.

وحصد الإسماعيلي أول 3 نقاط في مسابقة الدوري موسم 2023/ 2024 في المركز السابع وتوقف رصيد الاتحاد عند 3 نقاط في المركز العاشر.

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أحداث الشوط الأول

الإسماعيلي بدأ المباراة بقوة وحصل على ركلة جزاء بعد 5 دقائق فقط عقب عرقلة ياو أنور داخل منطقة الجزاء من المدافع محمود شبانة.

وجاء الهدف في الدقيقة السابعة بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق حمدي النقاز بتسديدة أرضية متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى ولم يتمكن الحارس المهدي سليمان من التصدي لها.

فريق الاتحاد عقب الهدف كثف من محاولاته على أمل إدراك التعادل، لكن دون أي خطورة على مرمى الدراويش.

ونجح الاتحاد في إدراك التعادل في الدقيقة 31 بعد تسديدة قوية عن طريق أجوستينيو مابولولو من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وفي الدقيقة 38 أعاد الإسماعيلي تقدمه بتسجيل الهدف الثاني بعد عرضية من الجبهة اليسرى عن طريق إياد العسقلاني إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها عبد الرحمن مجدي بتسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

في الدقيقة 44 بطاقة صفراء من نصيب حمدي النقاز لاعب الإسماعيلي نتيجة تدخل قوي على لاعب الاتحاد.

وحافظ لاعبو الإسماعيلي على تقدمهم بهدفين مقابل هدف حتى نهاية الشوط الأول من المباراة.

أحداث الشوط الثاني

فريق الإسماعيلي استهل الشوط الثاني بقوة وتمكن من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 51 بعد عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق حمدي النقاز إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ياو أنور بتسديدة متقنة سكنت الشباك.

وكاد أن يسجل الدراويش الهدف الرابع في الدقيقة 56 بعد خطأ فادح من مدافع الاتحاد السكندري استغله ياو أنور ونجح في استخلاص الكرة ثم انطلق داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية تصدى لها الحارس مهدي سليمان ببراعة وأنقذ مرماه.

محاولة هجومية للاتحاد بمجهود فردي عن طريق أحمد عادل في اختراق منطقة الجزاء من الجبهة اليسرى أنهاه بتسديدة قوية مرت في الشباك الجانبية من المرمى.

في الدقيقة 91 تسديدة قوية عن طريق عبد الرحمن مجدي، لاعب الإسماعيلي من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس مهدي سليمان ببراعة وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

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