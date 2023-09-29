في أخر أيامه.. إقبال كبير على معرض "أهلا مدارس" بأرض المعارض

تختتم اليوم الجمعة، فعاليات معرض أهلا مدارس 2023، المقام بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، والذي انطلقت فعالياته يوم 15 سبتمبر الماضي وتختتم فاعلياته اليوم 29 سبتمبر، حيث يقدم معرض "أهلًا مدارس" كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

ختام معرض أهلا مدارس 2023

وفي ختام فعاليات معرض أهلا مدارس 2023 بأرض المعارض، شهد المعرض إقبالا كثيفا من قبل المواطنين لاقتناء المستلزمات الدراسية في الساعات الأخيرة من المعرض وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد، والذي يبدأ غدا السبت 30 سبتمبر 2023 وينتهي رسميًا 30 مايو 2024، وتستمر الدراسة في الفصل الأول للعام الدراسي الجديد حتى الخميس 25 يناير 2024، أما الدراسة في الفصل الثاني تبدأ من السبت 10 فبراير 2024 ويستمر حتى الخميس 6 يونيو 2024.

ويضم المعرض المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق، ويشارك 170 عارضًا ما بين مكتبات ومتاجر شهيرة لعرض الأدوات المدرسية والحقائب والمنتجات الجلدية والأدوات الإلكترونية والملابس والأحذية وترفع لافتات مكتوب عليها "صنع في مصر".

أسعار المستلزمات المدرسية بمعرض أهلا مدارس

وشهدت أسعار المستلزمات المدرسية بمعرض أهلًا مدارس 2023 تخفيضات كبيرة تراوحت ما بين 10% لـ30%، حيث جاء سعر الكراسة المسطرة 28 ورقة بسعر 3.5 جنيه، سعر الكشكول المسطر 76 ورقة بسعر 7 جنيهات، سعر دستة الكشكول الإنجليزي 60 ورقة 97 جنيهًا، سعر طقم الأدوات الهندسية 30 جنيهًا، سعر مسطرة سيليكون 20 سم 5 جنيهات.

كما أن سعر جلاد كشكول ديزني 12.5 جنيه، سعر سكتش رسم صغير 9 جنيهات، سعر سكتش رسم صغير 18 جنيهًا، سعر دستة حافظة كبسولة 36 جنيهًا، كما أنه يوجد تخفيضات على الكتب الخارجية تتراوح ما بين 10 لـ15%.

أسعار السلع الغذائية بمعرض أهلا مدارس

ولم تقتصر معروضات أهلا مدارس على المستلزمات المدرسية فقط بل أنها شملت أيضا السلع الغذائية والتي جاء سعرها كالتالي، سعر كيلو السكر 20 جنيها، الأرز سعره 20 جنيها للكيلو الواحد، أما الأرز المحلي عريض الحبه سعره 22 جنيها للكيلو الواحد، عبوة الزيت 800 مللي سعرها 40 جنيها للزجاجة الواحدة، سعرعسل كيلو واحد 110 جنيهات، عسل نصف كيلو 65 جنيها، عسل برسيم ١ كيلو 75 جنيها، عسل موالح نص كيلو 54 جنيها، عسل حبة البركة 65 جنيها، عسل سدر جبلي 120 جنيها،عسل مكسرات 75 جنيها، عسل أسود نصف كيلو 27 جنيها، عسل أسود كيلو 43 جنيها، طحينة 500 جرام 65 جنيها، طحينة 800 جرام 112 جنيها.

أما عن أسعار اللحوم والدواجن في معرض أهلا مدارس2023 فجاءت على النحو التالي، نصف كيلو لحم قطع 85 جنيها، نصف كيلو لحم مفروم 85 جنيها، دواجن مجمدة 85 جنيها للكيلو الواحد، دواجن مجمدة كيلو و100 جرام سعرها 93 جنيها، سعر بط العابد 97 جنيها للكيلو الواحد.