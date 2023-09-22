إقبال كبير على معرض "أهلًا مدارس2023" بأرض المعارض فى يومه السابع

شهد معرض "أهلًا مدارس 2023" إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين في يومه السابع على التوالي، في مقره الرئيسي المقام بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، والذي انطلقت فعالياته بداية من 15 سبتمبر الماضي وتستمر حتى 29 سبتمبر.

ويضم معرض "أهلًا مدارس" كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

معرض أهلًا مدارس 2023

وتوافد على معرض "أهلًا مدارس 2023" بأرض المعارض مئات المواطنين منذ الصباح الباكر اليوم الجمعة، خاصة أنه يوم إجازة لأولياء الأمور الذين يحرصون على اقتناء كافة المستلزمات المدرسية لأبنائهم قبل بداية العام الدراسي.

وأشاد العديد من رواد معرض "أهلًا مدارس" بفعالياته على مدار الأسبوع الماضي منذ افتتاحه للجمهور، ويقول عصام محمد، أحد رواد معرض "أهلًا مدارس 2023"، إنه حرص على القدوم للمعرض اليوم، كونه يوم عطلة نهاية الأسبوع، لكي يقتني كافة مستلزمات العام الدراسي من أقلام وكراسات وكشاكيل وغيرها من الأدوات اللازمة التي يحتاجها الطلاب خلال عامهم الدراسي.

وأكد ممدوح علي، أحد زوار معرض "أهلًا مدارس 2023"، أن المعرض يضم كل ما يحتاجه المواطنون، وأن زيارة واحدة لا تكفي لشراء المستلزمات المدرسية اللازمة للعام الدراسي بأكمله، مما جعله يحرص على العودة إلى المعرض أكثر من مرة لتلبية احتياجات أبنائه خلال العام الدراسي الجديد، وعدم اللجوء إلى أي من المكتبات أو المحال التجارية الأخرى.

وأشار طارق تميم، زائر آخر للمعرض، إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الدولة المصرية بتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية، خاصة في ظل دخول العام الدراسي الجديد، من خلال إقامة العديد من المعارض لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الخارجية. وأضاف أن المعرض يضم مستلزمات مدرسية وزيًا مدرسيًا وحقائب، بالإضافة إلى السلع الغذائية والأساسية.

أسعار المستلزمات المدرسية بمعرض أهلًا مدارس

وشهدت أسعار المستلزمات المدرسية في معرض "أهلًا مدارس 2023" تخفيضات كبيرة تراوحت بين 10% و30%. فقد بلغ سعر الكراسة المسطَّرة 28 ورقة 3.5 جنيه، وسعر الكشكول المسطَّر 76 ورقة 7 جنيهات، في حين بلغ سعر دستة الكشكول الإنجليزي 60 ورقة 97 جنيهًا، وسعر طقم الأدوات الهندسية 30 جنيهًا، وسعر مسطَّرة سيليكون 20 سم 5 جنيهات.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد بلغ سعر جلاد كشكول ديزني 12.5 جنيه، وسعر سكتش رسم صغير 9 جنيهات، وسعر سكتش رسم كبير 18 جنيهًا، وسعر دستة حافظة كبسولة 36 جنيهًا. كما توجد تخفيضات على الكتب الخارجية تتراوح بين 10% و15%.

أماكن معرض أهلًا مدارس 2023

وحرصت الدولة على وجود معرض أهلًا مدارس 2023 في كافة محافظات مصر، إلا أن المعرض الرئيسي موجود داخل مبنى جهاز تنمية المشروعات بمدينة نصر، وفي محافظة الجيزة يوجد في فيصل، البدرشين، إمبابة، العمرانية.

معرض أهلا مدارس

معرض أهلا مدارس

معرض أهلا مدارس

معرض أهلا مدارس